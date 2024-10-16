Австралія передасть Україні майже 50 танків Abrams: подробиці

Загальна вартість військової допомоги Австралії Україні від початку війни вже перевищила 1,3 мільярда доларів, зазначили журналісти.

Related video

Австралія в рамках пакета військової допомоги вартістю 245 мільйонів доларів передасть Україні 49 танків Abrams. Про це повідомив міністр оборонної промисловості Пет Конрой під час свого візиту до Лондона, пише ABC News.

"Ці танки забезпечать велику вогневу міць та мобільність Збройним силам України та доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським бронетанковим бригадам — Австралія незмінно підтримує Україну", — зазначив міністр оборонної промисловості Пет Конрой.

Він зазначив про необхідність подальшої співпраці з партнерами для стримання агресії.

"Оскільки ми стикаємося зі складною геостратегічною обстановкою, важливо, щоб ми продовжували працювати разом з нашими партнерами по всьому світу, щоб стримувати агресію та примус, а також захищати глобальний порядок, що ґрунтується на правилах", — додав він.

Журналісти зазначають, що танки перебувають у досить хорошому стані. Однак строк їхньої експлуатації добігає кінця, "невеликій кількості з них потрібно буде провести відновлювальні роботи перед відправкою до Європи, або їх можна буде просто швидко відправити в Україну і використовувати як запасні частини або для інших цілей".

Відповідно до їхніх Правил міжнародної торгівлі зброєю для передачі Австралією своїх танків Abrams був потрібний дозвіл Сполучених Штатів Америки. 20 вересня стало відомо, що Австралія домовлялась зі США про відправлення їх в Україну.

Нагадаємо також, що за інформацією Defense Express Австралія утилізувала вертольоти MRH90 Taipan, які запитувала Україна. Київ не зміг поповнити арсенал бойової техніки через одну специфічну угоду на світовому ринку озброєнь.