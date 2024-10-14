Австралія порізала вертольоти MRH90 Taipan, про які просила Україна і продала на запчастини, — Defense Express

Аналітики розповіли про одну специфічну угоду на світовому ринку озброєнь, через що Україна не змогла поповнити свій арсенал бойової техніки.

Related video

Наприкінці січня 2024 року стало відомо, що Австралія почала утилізацію MRH90 Taipan, а тепер компанії Airbus знадобилися запчастини цих вертольотів. Такі повідомлення з'явилися на тлі скандалу: Австралія під різними приводами відмовилася передавати ці вертольоти Україні. Хоча керівництво України надіслало запит австралійським колегам. Про це пише Defense Express.

Початкове становище було таким: австралійці вирішили утилізувати всі свої MRH90 Taipan (до речі, це місцева локалізація NH90), з цих вертольотів можна було б отримати найважливіші компоненти для підтримки інших машин на світовому ринку, оскільки компонентів тисячі.

Критично важливі елементи, про які йшлося

При цьому не було відомо, коли Австралія почала домовлятися з Airbus про можливий викуп компонентів з MRH90 Taipan.

Аналітики припускають, що Австралія відмовилася передавати гелікоптери Україні, саме щоб продати їх по деталях. Специфічна подробиця тут у тому, що завдяки компонентам з утилізованих "Тайпанів" виробник NH90 планував рятувати репутацію цих гелікоптерів, особливо після того, як від цих машин вирішили відмовитися у Швеції та Норвегії, зазначають автори порталу. Через трохи більше ніж пів року ця історія отримала свій розвиток.

За даними OSINT-агентства Janes, на сьогодні концерн NHI, що виробляє NH90, уже отримав від австралійської сторони 300 із 4000 викуплених компонентів MRH-90 Taipan. Перші постачання почалися у вересні 2024 року.

У коментарі для агентства глава концерну NHI Аксело Алоччіо визнав, що демонтовані з австралійських гелікоптерів запчастини вже "використовуються в широкій програмі підтримки" NH90, при цьому вони продаються за зниженою ціною. Так розв'язали проблему нестачі складників до NH90.

Такий формат технічної підтримки показовий на тлі попередніх повідомлень про те, що NH90 вважався проблемним, але тепер уже є потенційні замовлення до 100 таких вертольотів, ці контракти можуть бути виконані протягом 18 місяців, у т.ч. шляхом замовлень від близькосхідних країн.

Автори публікації припускають, що було б вигідніше передати Україні за публічним запитом вертольоти MRH-90 Taipan, таким чином з'явилася б нова можливість для отримання нових замовлень концерну NHI.

Нагадаємо, що у Польщі буде найбільший в ЄС парк вертольотів Apache AH-64.

Також повідомлялося, що американці випробовують орбітальний літак X-37B.