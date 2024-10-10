Польща стає володарем найбільшого в ЄС парку вертольотів Apache AH-64 (відео)

Йдеться про контракт на постачання 96 Apache варіанту Guardian. Водночас, на думку аналітиків, така кількість машин стане серйозною проблемою для польських ВПС з погляду навчання льотчиків і логістики.

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Міністерство оборони Польщі на початку жовтня оголосило про отримання великого кредиту в розмірі понад 3 млрд доларів від США в рамках програми іноземного військового фінансування (FMF). Ці кошти підуть на закупівлю 96 сучасних ударних вертольотів AH-64E Apache Guardian, що значно підвищить можливості польських ВПС. Про це повідомляє Army Recognition.

Контракт на постачання гелікоптерів AH-64E Apache було підписано в серпні 2024 року, а новий кредит прискорить їхню інтеграцію в польські збройні сили. Це фінансування є третім за рахунком кредитом, отриманим Польщею в рамках програми FMF за останні місяці, що збільшує загальну суму підтримки до 7,08 млрд доларів.

На думку польського оглядача Defence24 Якуба Паловскі, отримання 96 вертольотів Apache означатиме значне збільшення можливостей армійської авіації, але це також стане серйозною проблемою з погляду навчання і логістики. Тим часом навчання польських льотчиків і наземних екіпажів на Apache вже розпочалося, і імовірно, воно буде проводитися за підтримки армії США протягом тривалого періоду.

"Польща стане найбільшим користувачем цих вертольотів у НАТО, поступаючись тільки Сполученим Штатам. Інші країни НАТО, що використовують Apache, включають Сполучене Королівство, Нідерланди та Грецію", — підкреслив він.

Коротко про ударні вертольоти Apache

AH-64E є найсучаснішим ударним вертольотом на озброєнні армії США, оснащеним передовими системами цілевказівки, радарами AN/APG-78 Longbow і можливостями радіоелектронної боротьби. Він також підтримує роботу з безпілотниками через систему MUM-T (Manned-Unmanned Teaming), що забезпечує високу координацію пілотованих і безпілотних апаратів у розвідувальних і бойових операціях.

AH-64E Apache Guardian, які надійдуть на озброєння польських ВПС, є модернізованою версією AH-64D Block III з поліпшеним цифровим зв'язком, потужнішими двигунами, можливістю управління безпілотними літальними апаратами та поліпшеними роторними лопатками.

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Нагадаємо, польські військові позитивно відгукнулися про американські вертольоти Apache. За їхніми словами, ця машина побудована за іншою філософією, і відрізняється від радянських модульною конструкцією і простотою в обслуговуванні.