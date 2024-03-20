"Апачі" в Україну не потраплять: Польща не має наміру ділитися зброєю, отриманою від США

На думку глави BBN Яцека Сев'єри, вертольоти AH-64E Apache, які отримає Військо Польське, не принесуть очікуваних результатів в Україні, тому що там "немає можливості отримати перевагу в повітрі".

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Голова Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Яцек Сев'єра заявив, що закуплена у Сполучених Штатів зброя призначена для польської армії й не буде передана Україні. За його словами, Військо Польське отримає найвисокотехнологічніше озброєння, наприклад, ударні вертольоти AH-64E Apache, тому немає жодних причин передавати його Києву. Про це 19 березня повідомило державне інформаційне агентство Polska Agencja Prasowa.

У матеріалі йдеться про те, що після зустрічі 13 березня вищого польського керівництва з президентом США Джо Байденом з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО Державний департамент погодився продати Варшаві партію озброєння. До пакета увійшли 800 ракет класу "земля-повітря" дальньої дії JASSM, 745 ракет класу "повітря-повітря" AIM-120C і понад 200 ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Sidewinder Block II.

Крім того, Байден оголосив, що надасть Польщі новий кредит у розмірі 2 млрд доларів у рамках програми іноземного військового фінансування для закупівлі американського озброєння, включно з 96 вертольотами AH-64E Apache.

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У зв'язку з цим голові польського бюро нацбезпеки поставили запитання, чи буде Польща купувати це обладнання для себе або для України. На що Сев'єра відповів, що насамперед цієї високотехнологічної зброї потребує Військо Польське.

"Наразі я не бачу жодних причин або можливості погодитися на передачу такого озброєння Україні. Сьогодні Apache не принесе очікуваних результатів в Україні, тому що там немає можливості отримати перевагу в повітрі. Жодна зі сторін її не отримала", — сказав Сев'єра.

За словами очільника BBN, у західному світі побутує думка, що Україна, маючи певний дефіцит боєприпасів і озброєнь, буде відтіснена армією РФ до Дніпра, фронт зрушиться і буде час на ухвалення рішення. Однак із військового погляду, зазначив він, припинення постачання боєприпасів, якщо воно відбудеться на будь-якому етапі і навіть на короткий час, може призвести до обвалення фронту.

Сев'єра додав, що це було б найпохмурішим сценарієм для України, який призведе до катастрофічних наслідків.

Раніше повідомлялося, що бійці Легіону "Свобода Росії" могли застосувати польські танки PT-91 Twardy під час рейду на територію РФ. Тим часом українські журналісти зазначають, що різні версії Т-72 складно відрізняти між собою.