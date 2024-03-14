Бійці ЛСР могли використовувати танки PT-91 Twardy для прориву в РФ, – польські ЗМІ

Експерти припускають, що Україна могла передати певну кількість польських танків для росіян добровольців. Проте українські журналісти додають, що різні версії Т-72 складно відрізняти між собою.

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Бійці Легіону "Свобода Росії" могли застосувати польські танки PT-91 Twardy під час рейду на російську територію. Про це повідомляє польській портал ZBiAM.

Вранці 12 березня російські добровольці з підрозділів "Російський добровольчий корпус", Легіон "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон" розпочали операцію в російських прикордонних населених пунктах. В мережі зʼявилось відео, як танк з прапором ЛСР проїжджав повз будинок, експерти польського порталу припускають, що це був PT-91 Twardy. Танк є польською глибокою модернізацією радянського Т-72М1. Машини передавали Україні впродовж 2022-2023 років з озброєння польської армії.

Також автори вважають, що через малу чисельність російських добровольців операції на прикордонні з РФ не мають значного військового характеру. Мова скоріше йде про демонстрацію такої можливості. При цьому в Defense Express додають, що насправді складно встановити, чи дійсно на відео Twardy, бо Україна отримала сотні Т-72 різних модифікацій, які візуально дуже схожі між собою. Окрім цього російські джерела повідомляли, що добровольці РФ могли втратити як мінімум один танк — Т-64БВ.

Т-64БВ, який підбили ЗС РФ

Особливістю польської модернізації Т-72М1 є встановлення власних розробок:

динамічний захист ERAWA;

система управління вогнем DRAWA;

двигун S-12U на 850 к.с;

цифровий блок для механіка-водія.

Нагадаємо, 14 березня командир РДК Денис Нікітін анонсував "сюрпризи" на території РФ.

В Офісі президента пояснили, як рейд РДК і ЛСР вплине на вибори в РФ.