Вони не усвідомлюють: в ОП пояснили, як рейд РДК та ЛСР вплине на вибори в Росії

Бої на території РФ, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, здатні спровокувати зміни в елітах. Для тих, хто утримує владу, заарештувати і відправити Володимира Путіна в Гаагу буде гарантією виживання.

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Події в Курській і Бєлгородській області здатні вплинути на вибори в Росії, адже це може спровокувати масштабну трансформацію кривавого типу – революцію. Після цього в РФ усвідомлять і будуть звинувачувати в усьому саме очільника Кремля Володимира Путіна. Про це повідомив Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, в ефірі телемарафону.

Він оцінив перспективи впливу бойових дій на російській території на виборчий процес. На його думку, найкращий спосіб боротьби з путінською елітою – це збройне повстання. Подоляк вважає, що росіяни досі не усвідомлюють, що війна переходить на їх територію саме через дії Путіна, але згодом ситуація зміниться, адже громадяни РФ відчують вплив війни проти України безпосередньо на собі.

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"Ведемо бій в Тьоткіно": бійці ЛСР розказали про ситуацію в Курській області (відео)

"Це буде до моменту, поки в Росії не почнеться масштабна трансформація кривавого типу – революція", – заявив радник голови Офісу президента України.

Подоляк вважає, що в оточенні очільника Кремля можуть відбутися зміни. Саме його звинувачуватимуть у наслідках. Бої в самій Росії здатні спровокувати зміни в елітах. Для тих, хто утримує владу, заарештувати і відправити Путіна в Гаагу, буде гарантією виживання.

Бої в Курській і Бєлгородській областях

Прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області, як зазначив ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, повністю під контролем визвольних сил. У населеному пункті Тьоткіно Курської області тривали стрілецькі бої. РДК, Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон організували наступ.

Мешканців Бєлгородської та Курської областей РФ закликали виїхати. Доброволець Олексій Барановський заявив, що під ударом можуть опинитися військові частини та інші військові об'єкти цих двох регіонів. Для атаки на них найчастіше використовують дрони.

Нагадаємо, 14 березня у DeepState повідомили, що війська РФ мають успіхи на кількох напрямках. Аналітики зазначили, що у прикордонній смузі у Курській та Бєлгородській областях тривають бойові дії. Російські війська підтягують резерви.