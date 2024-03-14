Они не осознают: в ОП объяснили, как рейд РДК и ЛСР повлияет на выборы в России

Бои на территории РФ, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, способны спровоцировать изменения в элитах. Для тех, кто удерживает власть, арестовать и отправить Владимира Путина в Гаагу будет гарантией выживания.

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События в Курской и Белгородской области способны повлиять на выборы в России, ведь это может спровоцировать масштабную трансформацию кровавого типа — революцию. После этого в РФ осознают и будут обвинять во всем именно главу Кремля Владимира Путина. Об этом сообщил Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, в эфире телемарафона.

Он оценил перспективы влияния боевых действий на российской территории на избирательный процесс. По его мнению, лучший способ борьбы с путинской элитой — это вооруженное восстание. Подоляк считает, что россияне до сих пор не осознают, что война переходит на их территорию именно из-за действий Путина, но впоследствии ситуация изменится, ведь граждане РФ почувствуют влияние войны против Украины непосредственно на себе.

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"Это будет до момента, пока в России не начнется масштабная трансформация кровавого типа — революция", — заявил советник главы Офиса президента Украины.

Подоляк считает, что в окружении главы Кремля могут произойти изменения. Именно его будут обвинять в последствиях. Бои в самой России способны спровоцировать изменения в элитах. Для тех, кто удерживает власть, арестовать и отправить Путина в Гаагу, будет гарантией выживания.

Бои в Курской и Белгородской областях

Пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области, как отметил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, полностью под контролем освободительных сил. В населенном пункте Теткино Курской области продолжались стрелковые бои. РДК, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон организовали наступление.

Жителей Белгородской и Курской областей РФ призвали уехать. Доброволец Алексей Барановский заявил, что под ударом могут оказаться воинские части и другие военные объекты этих двух регионов. Для атаки на них чаще всего используют дроны.

Напомним, 14 марта в DeepState сообщили, что войска РФ имеют успехи на нескольких направлениях. Аналитики отметили, что в приграничной полосе в Курской и Белгородской областях продолжаются боевые действия. Российские войска подтягивают резервы.