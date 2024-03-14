ВС РФ имеют успехи на нескольких направлениях, оккупанты подтягивают резервы, — DeepState (карта)

Аналитики отметили, что особенно ожесточенные бои продолжаются на Авдеевском направлении, где российские войска пытаются установить контроль над Орловкой и Бердичами. Ситуация также ухудшилась возле Невельского.

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В приграничной полосе в Курской и Белгородской областях продолжаются боевые действия. ВС РФ также имеют успехи на нескольких направлениях фронта на востоке Украины. Об этом сообщает Deep State в Telegram 14 марта.

На Северском и Белгородском участках враг активизировался. Российские войска подтягивают резервы.

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Улучшить тактическое положение российские захватчики пытались возле Синьковки и Першотравневого. Все атаки украинскими подразделениями были отбиты. Зато у Тернов и Ямполовки оккупанты проявляют значительные усилия для продвижения в сторону данных сел. Аналитики зафиксировали успех войск РФ восточнее Тернов.

Фото: Deep State

В районе Бахмута есть результаты и у Сил обороны Украины. На прошлой неделе возле Богдановки удалось отбросить оккупантов. Продолжаются бои за Ивановское и возле Клищеивки.

В районе Авдеевки российские подразделения усилили давление на Бердичи, Орловку и Тоненькое. В Орловке и Бердичах продолжаются особенно ожесточенные бои. Оккупанты вводят свежие силы, чтобы занять основную часть населенных пунктов.

Возле Невельского ситуация ухудшилась также, но село контролируют Силы Обороны. На прошлой неделе враг имел успех в Первомайском, выровняв линию соприкосновения. Враг проводит серию массовых атак возле Георгиевки и в самом селе, а также в Новомихайловке. В последней имеет успех и пытается его развить, не считаясь ни с какими потерями.

Фото: Deep State

На Бердянском отрезке противник пытается улучшить тактическое положение. Эти действия происходят возле Новодонецкого, Приютного и Шевченко.

На Запорожском участке российские войска продолжают организовывать атаки на Роботино. Все их попытки штурмов, как говорится в сообщении, рано или поздно заканчиваются ликвидацией их штурмовиков или попаданием в плен.

Напомним, 14 аналитики ISW сообщили, что Россия может возобновить наступление к западу от Авдеевки в ближайшей перспективе. По их данным, войска РФ пытались продолжать наступление, отправив в бой Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков так называемой "ДНР".