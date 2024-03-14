Россия может возобновить наступление западнее Авдеевки в ближайшей перспективе, — ISW

По словам аналитиков, ВС РФ хотели продолжать наступление, отправив в бой Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков так называемой "ДНР".

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Силы обороны Украины в начале марта смогли закрепиться западнее Авдеевки и замедлить продвижение российских оккупантов. Однако ВС РФ могут возобновить наступление. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 13 марта говорится, что войска РФ смогли захватить Авдеевку 17 февраля. Они четыре месяца пытались оккупировать город, выбив из него украинские войска. Более того, даже после этого они поддерживали относительно высокий темп наступательный действий в этом районе. Так, они хотели использовать свои тактические возможности, которые у них появились после захвата города.

По словам аналитиков, уже к концу февраля ВС РФ смогли достигнуть быстрых тактических успехов. Оккупанты хотели продвигаться дальше на запад, однако ВСУ создали сплоченную и труднодоступную для прорыва линию обороны.

Эксперты отметили, что в начале марта ВСУ замедлили продвижение оккупантов на позициях вблизи линии Бердычи-Орловка-Тоненькое.

В ISW заявили, что ВС РФ хотели продолжать наступление, отправив в бой Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков так называемой "ДНР".

"Российское военное командование, вероятно, планирует продолжение наступательных действий подразделений ЦВО вблизи Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе", — сказано в отчете.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили боеприпасы для боев под Авдеевкой. Украинские военные две недели назад не имели ни одного снаряда для РСЗО "Град", которые могли бы помочь под Авдеевкой. Теперь они получили партию реактивных боеприпасов и останавливают ими российскую пехоту.

Кроме того, аналитик Александр Коваленко рассказал, когда ожидается пик наступления ВС РФ на Часов Яр. ВС РФ сначала должны захватить несколько сел и отрезать основные трассы, а также создать буфер безопасности для южного фланга от города. Для этого они сосредоточили возле Часов Яра 110 тысяч солдат.