Росія може відновити наступ на захід від Авдіївки в найближчій перспективі, — ISW

За словами аналітиків, ЗС РФ хотіли продовжувати наступ, відправивши в бій Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і бойовиків так званої "ДНР".

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Сили оборони України на початку березня змогли закріпитися на захід від Авдіївки й уповільнити просування російських окупантів. Однак ЗС РФ можуть відновити наступ. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 13 березня йдеться, що війська РФ змогли захопити Авдіївку 17 лютого. Вони чотири місяці намагалися окупувати місто, вибивши з нього українські війська. Ба більше, навіть після цього вони підтримували відносно високий темп наступальних дій у цьому районі. Так, вони хотіли використати свої тактичні можливості, які в них з'явилися після захоплення міста.

За словами аналітиків, уже до кінця лютого ЗС РФ змогли досягти швидких тактичних успіхів. Окупанти хотіли просуватися далі на захід, проте ЗСУ створили згуртовану і важкодоступну для прориву лінію оборони.

Експерти зазначили, що на початку березня ЗСУ сповільнили просування окупантів на позиціях поблизу лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке.

У ISW заявили, що ЗС РФ хотіли продовжувати наступ, відправивши в бій Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і бойовиків так званої "ДНР".

"Російське військове командування, ймовірно, планує продовження наступальних дій підрозділів ЦВО поблизу Авдіївки в найближчій і середньостроковій перспективі", — ідеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали боєприпаси для боїв під Авдіївкою. Українські військові два тижні тому не мали жодного снаряда для РСЗВ "Град", які могли б допомогти під Авдіївкою. Тепер вони отримали партію реактивних боєприпасів і зупиняють ними російську піхоту.

Крім того, аналітик Олександр Коваленко розповів, коли очікується пік наступу ЗС РФ на Часів Яр. ЗС РФ спочатку мають захопити кілька сіл і відрізати основні траси, а також створити буфер безпеки для південного флангу від міста. Для цього вони зосередили біля Часів Яру 110 тисяч солдатів.