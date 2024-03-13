Тиснуть з півдня: чи захопили ЗС РФ село Невельське на Донеччині, — офіцер ЗСУ (карта)

Останні успіхи ЗС РФ під Невельським зафіксовані 11 березня — вони захопили поле на східній околиці села. Станом на 13 березня населений пункт тримає оборону, розповів речник ОСУВ "Таврія".

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Російські війська не контролюють село Невельське, розташоване у Донецькій області за 3,5 км від автотраси Е50, яка прямує від Донецька до Покровська. Бійці ЗСУ продовжують тримати оборону в населеному пункті. Про ситуацію на відтинку фронту під Донецьком речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів у коментарі порталу Liga.net.

Журналісти порталу отримали коментар щодо ситуації у Невельському. Вдень 13 березня Лиховій запевнив, що село перебуває під контролем України. Заяви Міноборони РФ про окупацію населеного пункту є брехнею, — заявив офіцер ЗСУ.

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Тим часом увечері 12 березня російське командування повідомило, що захопило населений пункт у Покровському районі Донеччини, де до війни проживало 280 осіб. Площа села — 0,73 кв. км.

Бої на сході - Міноборони РФ про ситуцію біля Невельського Фото: Скриншот

Заяву росіян прокоментували експерти групи DeepState. Вони зауважили, що росіяни надто передчасно відзвітували "нагору" про окупацію Невельського. Станом на вечір 12 березня село насправді перебуває під контролем України, але "ситуація повільно погіршується".

Підрозділи ЗС РФ тиснуть на позиції ЗСУ на півдні, пояснили експерти. Оскільки ворожі командири вже заявили про "просування", то тепер на цей напрямок кинуть додаткові резерви, щоб реальність співпала з вигадкою.

Бої на сході - DeepState про ситуцію біля Невельського Фото: DeepState

Бої на сході — ситуація станом на 13 березня

Зазначимо, на онлайн-карті бойових дій DeepState вказано, що лінія фронту проходить південніше та східніше села Невельське. Останні зміни лінії боїв відбулись 11 березня — тоді росіяни просунулись на відстань одного поля (близько 800 м) біля східної околиці.

Бої на сході - бої біля Невельського 11-13 березня Фото: DeepStateMAP

У звіті Генштабу ЗС зранку 13 березня вказали, що на Авдіївському напрямку, до якого відносять Невельське, відбулось 26 штурмів ЗС РФ. Усі атаки ворога успішно відкинуті, пояснило українське командування. Росіяни намагались просунутись біля чотирьох населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське (Первомайське — за 3,5 км від Невельського).

Бої на сході - яка ситуація біля Невельського Фото: DeepStateMAP

Інші напрямки штурмів, які відбулись минулої доби: під Куп'янськом — чотири спроби, під Лиманом — сім, під Бахмутом — сім, на Новопавлівському напрямку — 26, — ідеться у звіті Генштабу.

Раніше Фокус писав про ситуацію на східному відтинку фронту. Боєць ЗСУ пояснив, яку тактику обрали ЗС РФ, щоб здобути перевагу під Авдіївкою. З його слів, ворог маневрує, наприклад, біля села Бердичі — намагається обійти його з флангів.

Тим часом українські журналісти поспілкувались з артилеристами, які беруть участь у бойових діях на сході. Артилеристи заявили, що дням отримали партію снарядів для РСЗВ "Град" і тепер мають можливість зупинять піхоту противника.

Нагадуємо, 13 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про поточну ситуацію на фронті. Цього ж дня стало відомо про скорботну новину у 12 авіаційній бригаді: внаслідок атаки РФ вони втратили двох побратимів.