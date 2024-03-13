Маневрують, бо зрозуміли, що в лоб не взяти: боєць ЗСУ про тактику ЗС РФ під Авдіївкою

За словами захисника, війська окупантів починають активніше використовувати керовані авіабомби, кидаючи їх просто на позиції. У Генштабі ЗСУ повідомляють про відбиття 26 ворожих атак на цій ділянці фронту.

Related video

Російські окупанти і далі намагаються просунутися на Авдіївському напрямку і захопити село Бердичі Ясинуватського району. Зараз вони маневрують, щоб зайти з флангів. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" 13 березня з посиланням на бійця 47-ї бригади повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Не знаю, що і сказати, наче часу нудьгувати там немає, але і щось нового не спостерігається. Тягаємось з п**орською піхотою. Намагаються маневрувати — тиснути на Семенівку (лівий фланг Бердичів), бо зрозуміли, що в лоб їм нас не взяти, навіть маючи перевагу в чисельності", — розповів боєць.

Він зазначив, що ЗС РФ активно тут використовують керовані авіабомби, які кидають просто на позиції ЗСУ.

"КАБи знову стають актуальною проблемою, знову почала нагліти п**орська авіація та кидати однотонні бомби на позиції. Хлопці взагалі топові у нас, працюємо як єдиний механізм, ніхто не дає задню", — розповів штурмовик.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 13 березня повідомлялося, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Нагадаємо, що ЗМІ 13 березня повідомили, що ЗСУ два тижні тому не мали жодного снаряда для РСЗВ "Град", які могли б допомогти під Авдіївкою. Тепер вони отримали партію реактивних боєприпасів та зупиняють ними російську піхоту.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що після захоплення Авдіївки для ЗС РФ стане пріоритетним напрямок Часового Яру.