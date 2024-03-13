"Ведемо бій в Тьоткіно": бійці ЛСР розказали про ситуацію в Курській області (відео)

Бійці розказали, що вулиці в Тьоткіно сильно прострілюються, але вони планують подальше просування в селище.

Related video

Російські добровольці продовжують рейд в Тьоткіно Курської області. Бійці Легіону "Свобода Росії" анонсували подальше просування в населеному пункті. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі підрозділу.

Військові із позивними "Апостол" та "Домовой" разом з іншими штурмовиками продовжують бої в Тьоткіно, яке вже контролюється бійцями. Вони планують просуватись і надалі. За словами одного з них, вулиця, на якій вони знаходяться сильно прострілюється, проте бойові дії тривають.

"Ведемо бій в Тьоткіно. Назва села там трохи далі, пізніше просунемось. Вулиці сильно прострілюються. Також на нас дільничий чекає, з яким треба поспілкуватись. Місцеві мешканці, яких треба звільнити. Ми живі, ми втомились. Ми з вами", — розказали бійці про хід подій.

Рейд ЛСР, РДК і "Сибірського батальйону"

Вранці 12 березня російські бійці почали перехід на російську територію в Курській і Бєлгородській областях. Бойові дії завʼязались в кількох населених пунктах. Командир РДК Денис Нікітін заявив, що їхня ціль полягає в тому, щоб розповісти громадянам РФ про те, що ними править нелегітимний президент. Завдання полягає в тому, щоб наблизити смерть Володимира Путіна і всього кривавого режиму Кремля.

Перед тим в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Легіон "Свобода Росії" анонсував непросту ніч у Курській області, де бійці бʼються за селище Тьоткіно.