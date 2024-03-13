Наблизити смерть Путіна: командир РДК розповів росіянам про майбутні вибори в РФ (відео)

За словами Дениса Нікітіна, завдання РДК полягає в тому, щоб наблизити загибель кремлівського режиму в Росії, а також президента Володимира Путіна особисто.

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Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін звернувся до росіян. Він розповів їм про цілі РДК, а також висловився про майбутні вибори президента РФ. Відеозвернення було опубліковано на офіційному Telegram-каналі РДК.

Нікітін зазначив, що бійці РДК знову здійснили новий рейд на територію Росії. За його словами, майбутні вибори в Росії є "цирковими", а глава Кремля Володимир Путін правитиме наступні шість років і "до самої смерті". Він зазначив, що

"Наше завдання розповісти громадянам Росії про те, що ними править нелегітимний президент. І після чергових циркових виборів правитиме ними далі ще шість років, можливо, і довше до самої своєї смерті. Наше завдання полягає в тому, щоб наблизити його смерть... не тільки Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму", — сказав Нікітін.

Денис Нікітін висловився про вибори в РФ і цілі РДК

Рейди РДК і ЛСР у Курській і Бєлгородській областях: що відомо

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон прорвалися на територію регіону.

Пізніше в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Російські добровольці на танку зробили три постріли в різні боки на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, у якій області це сталося.