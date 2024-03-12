В РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував (відео)

Російські добровольці на танку здійснили три постріли в різні сторони на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, у якій області це сталося.

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У вівторок, 12 березня, танк Російського добровольчого корпусу прорвав оборону державного кордону Російської Федерації. Відповідний ролик опублікували в РДК в Telegram.

"Танк Російського добровольчого корпусу прорвав оборону державного кордону РФ", — ідеться в повідомленні.

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В опублікованому відео показано, як військова техніка рухалася в районі кордону та здійснила три постріли в різні сторони.

Додамо, що в пресслужбі РДК не зазначили, про яку територію йдеться.

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12 березня стало відомо про те, що бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону розпочали військову операцію на території РФ. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що ці добровольчі батальйони діють на території Росії як самостійні підрозділи.

Нагадаємо, у пресслужбі Міноборони РФ заявили, що нібито українські військові намагалися прорватися в Курську та Бєлгородську область, проте ЗС РФ і представники підрозділів прикордонних служб ФСБ РФ не дозволили цього зробити. В оборонному відомстві Росії повідомили, що близько 3 ночі (за МСК) відбулися обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, після цього українці нібито застосували танки та броньовані машини й спробували потрапили на територію РФ.