Є перші "прильоти", тривають бої: бійці "Свободи Росії" зайняли населений пункт у РФ (відео)

За даними російських журналістів, у селищі Горьковський Бєлгородської області Росії, де, імовірно, було помічено техніку російських добровольців, немає світла і спостерігаються перебої зі зв'язком. А тим часом у Шебекіно масштабні "прильоти" по об'єктах інфраструктури.

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Бійці Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" (складаються з громадян РФ) продовжують свою військову операцію на території Російської Федерації. За повідомленнями російського медіа Baza, вже є нібито перші жертви серед цивільних, а російський політик Ілля Пономарьов повідомив про захоплення села Лозова Рудка в Бєлгородській області.

Так, російські журналісти заявили, що один місцевий житель поранений у Бєлгородській області. За попередніми даними, він постраждав унаслідок падіння безпілотника.

"За словами джерел, дрон упав поруч з автомобілем таксі в Грайвороні. У результаті було поранено пасажира. З травмою руки чоловіка доправили в лікарню", — пише Baza.

"Прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем визвольних сил. У Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій", — додав російський політик Пономарьов.

Крім того, як повідомляє інше російське медіа Astra, у селищі Горьківський Бєлгородської області Росії, де, імовірно, було помічено техніку російських добровольців, немає світла і спостерігаються перебої зі зв'язком.

За даними російського проєкту Wargonzo, кілька озброєних груп намагалися прорватися на пікапах за підтримки мінометного та артилерійського вогню. Також, за інформацією журналістів, на підході до кордону було виявлено кілька танків, які чинили вогневий вплив під час спроби штурму. Йде бій.

Baza пише, що двоє людей були поранені під час стрілецького бою в районі смт Тьоткіно в Курській області. Один із них нібито місцевий житель.

Крім того, жителі Курської області повідомляють про стрілецький бій у районі Тьоткіно. При цьому, в соцмережах поширюється відео зі звуками автоматних черг, нібито зняте поблизу міста. Справжність відео встановити неможливо.

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, добровольці нібито обстріляли місто Шебекіно, внаслідок чого постраждала місцева жителька.

"За попередньою інформацією, є одна постраждала — у жінки осколкове поранення обличчя, рану обробили на місці, госпіталізація не потрібна", — написав Гладков.

Він заявив, що в місті є різні пошкодження шести приватних домоволодінь, будівель магазину, центральної районної лікарні, дитячого садка і технікуму. Також пошкоджено дві машини.

Водночас командування "Легіону "Свобода Росії" опублікувало кадри танкового прориву на українсько-російському кордоні.

"Танки бруду не бояться. Перейшли Рубікон. Перетнули кордон", — йдеться в повідомленні ЛСР.

Російські добровольці прорвали кордон РФ — що відомо

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон прорвалися на територію регіону.Командування РДК, Легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону в Telegram підтвердило інформацію про рейд на територію Росії. Російські добровольці почали активні бойові дії в Бєлгородській і Курській областях. Бійці стверджують, що позбутися диктаторського режиму Володимира Путіна можна тільки за допомогою зброї.

Нагадаємо, 14 лютого бійці Легіону "Свобода Росії" анонсували нові рейди в Бєлгородську область. За їхніми словами, за час захисту України Харківщина стала для них другою домівкою, і вони не можуть спокійно спостерігати, як путінська армія знищує населені пункти регіону.