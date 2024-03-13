Приблизить смерть Путина: командир РДК рассказал россиянам о будущих выборах в РФ (видео)

По словам Дениса Никитина, задача РДК состоит в том, чтобы приблизить гибель кремлевского режима в России, а также президента Владимира Путина лично.

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Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин обратился к россиянам. Он рассказал им о целях РДК, а также высказался о будущих выборах президента РФ. Видеообращение было опубликовано на официальном Telegram-канале РДК.

Никитин отметил, что бойцы РДК снова осуществили новый рейд на территорию России. По его словам, будущие выборы в России являются "цирковыми", а глава Кремля Владимир Путин будет править следующие шесть лет и "до самой смерти". Он отметил, что

"Наша задача рассказать гражданам России о том, что ими правит нелегитимный президент. И после очередных цирковых выборов будет править ими дальше еще шесть лет, возможно, и дольше до самой своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть… не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима", — сказал Никитин.

Денис Никитин высказался о выборах в РФ и целях РДК

Рейды РДК и ЛСР в Курской и Белгородской областях: что известно

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались на территорию региона.

Позже в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Российские добровольцы на танке сделали три выстрела в разные стороны на территорию РФ. В пресс-службе РДК не отметили, в какой области это произошло.