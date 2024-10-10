Польша становится обладателем крупнейшего в ЕС парка вертолетов Apache AH-64 (видео)

Речь идет о контракте на поставку 96 Apache варианта Guardian. Вместе с тем, по мнению аналитиков, такое количество машин станет серьезной проблемой для польских ВВС с точки зрения обучения летчиков и логистики.

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Министерство обороны Польши в начале октября объявило о получении крупного кредита в размере более 3 млрд долларов от США в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF). Эти средства пойдут на закупку 96 современных ударных вертолетов AH-64E Apache Guardian, что значительно повысит возможности польских ВВС. Об этом сообщает Army Recognition.

Контракт на поставку вертолетов AH-64E Apache был подписан в августе 2024 года, а новый кредит ускорит их интеграцию в польские вооруженные силы. Данное финансирование является третьим по счету кредитом, полученным Польшей в рамках программы FMF за последние месяцы, что увеличивает общую сумму поддержки до 7,08 млрд долларов.

По мнению польского обозревателя Defence24 Якуба Паловски, получение 96 вертолетов Apache будет означать значительное увеличение возможностей армейской авиации, но это также станет серьезной проблемой с точки зрения обучения и логистики. Между тем обучение польских летчиков и наземных экипажей на Apache уже началось, и предположительно, оно будет проводиться при поддержке армии США в течение длительного периода.

"Польша станет крупнейшим пользователем этих вертолетов в НАТО, уступая только Соединенным Штатам. Другие страны НАТО, использующие Apache, включают Соединенное Королевство, Нидерланды и Грецию", — подчеркнул он.

Кратко об ударных вертолетах Apache

AH-64E является самым современным ударным вертолетом на вооружении армии США, оснащенным передовыми системами целеуказания, радарами AN/APG-78 Longbow и возможностями радиоэлектронной борьбы. Он также поддерживает работу с беспилотниками через систему MUM-T (Manned-Unmanned Teaming), что обеспечивает высокую координацию пилотируемых и беспилотных аппаратов в разведывательных и боевых операциях.

AH-64E Apache Guardian, которые поступят на вооружении польских ВВС, является модернизированной версией AH-64D Block III с улучшенной цифровой связью, более мощными двигателями, возможностью управления беспилотными летательными аппаратами и улучшенными роторными лопатками.

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Напомним, польские военные положительно отозвались об американских вертолетах Apache. По их словам, эта машина построена по другой философии, и отличается от советских модульной конструкцией и простотой в обслуживании.