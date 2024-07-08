Совсем другая философия: польские военные о переходе с Ми-24 на американские Apache

Военные говорят, что американский ударный вертолет построен по другой философии. Он модульный, проще в обслуживании и имеет ряд преимуществ перед советскими машинами.

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Польша приобрела у Соединенных Штатов ударные вертолеты AH-64E Apache. Журналисты Defence 24 пообщались с техниками 56-й авиабазы 1-й бригады армейской бригады, которые уже научились работать на новых аппаратах.

По словам техников, они проходили обучение в Техасе на базе Лакленд. Они учились на виртуальных моделях машин, на практике и в теории. В целом они сдали около 30 экзаменов. Военные имели возможность видеть модель вертолета и разобрать каждый элемент, увидеть, как оно работает.

Польские техники одобрительно отзываются об Apache Фото: defence24.pl

Мацей Шопа ранее работал с советскими вертолетами Ми-2, Ми-24 и PZL W-3 Sokol.

"Безусловно, AH-64E требует больше обучения, но он, возможно, не проще, но работать с ним иначе. В этом и есть разница между нашими вертолетами, особенно старыми "Ми" и Apache. Отличия были везде. В общем обслуживании, проведении ремонтов, самой механизации или даже в организации работы. Существует много технических решений, которые являются более доступными и приводят к сокращению времени на выполнение различных работ. Например, есть лучший доступ к генераторным установкам. Существует также модульная система, когда в случае поломки вы не демонтируете всю поврежденную электростанцию, а просто вытаскиваете старую и ставите новую. Это решение, безусловно, гораздо быстрее", — рассказал Шопа.

Также они отметили, что AH-64E могут работать с небольших и скрытых баз благодаря тому, что перед полетом почти не нужны тесты. Требуется меньшее количество обслуги, чтобы "поднять" вертолет.

Напомним, 25 марта легендарному вертолету Apache исполнилось 40 лет. За это время он налетал более 5 млн часов.

Ранее СМИ писали, что Украине нужны западные боевые вертолеты, хотя бы AH-1Z Viper.