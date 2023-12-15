"Мы не просим Apache": Украине нужны западные боевые вертолеты, — вертолетчик

Полковник 12-й бригады армейской авиации Дмитрий Кулькевич говорит, что Украина уже несколько месяцев ведет переговоры, чтобы получить от США вертолеты AH-1Z Viper. Однако сейчас все зависло из-за политической борьбы в Конгрессе.

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Украинская боевая авиация состоит из советских бортов типа Ми-8 и Ми-28. Вертолетчики говорят, что им крайне необходимо обновить парк вертолетов. Об этом сообщает The Times.

Журналисты пообщались с полковником 12-й бригады армейской авиации Дмитрием Кулькевичем. Он рассказывает, что самое трудное — сообщать семьям авиаторов о том, что боец погиб.

"Очень трудно говорить эти слова... что он погиб, выполняя боевую задачу, что он был верен присяге и народу Украины... но, к сожалению, мы его потеряли. Самый болезненный момент, когда жена спрашивает меня: "Почему мой, почему мой?" А у меня только одно слово: война", — делится офицер.

12-я бригада имеет на вооружении вертолеты Ми-8 и Ми-24. Их целями являются опорные пункты российских взводов и рот. Вертолеты полностью аналоговые, потому что были построены в 1960-1970-х годах. Даже системы, предупреждающие о блокировке радара, могут только светиться, не давая никакой подсказки о том, является ли радар своим или чужим, или откуда идет блокировка.

AH-1Z Вайпер

Военные говорят, что они хотят получить американские ударные вертолеты Bell AH-1Z Viper, которые Корпус морской пехоты США начал выводить с вооружения. По словам Кулькевича, Украина уже несколько месяцев ведет переговоры о получении от 16 до 24 вертолетов Viper. Сейчас все зависло из-за политической борьбы в Конгрессе.

"Мы пригласили их три месяца назад. Viper — это недорогая боевая платформа, которая позволит нам поддерживать наши сухопутные войска в сотни раз лучше, чем сейчас. Мы сможем летать дальше и оставаться в воздухе дольше. Он имеет широкий спектр самого современного вооружения. Мы также можем овладеть им быстрее, ведь главное — это время на переподготовку. Мы не просим Apache, потому что чем сложнее системы самолета, тем больше времени нужно на переобучение, а время — это то, чего у нас просто нет", — продолжает полковник Дмитрий Кулькевич.

Пока нет западных вертолетов украинским вертолетчикам приходится полагаться на советские машины, которые стреляют "солянкой" из западных неуправляемых ракет и советских. Отмечается, что Zuni оставляют мощный след после применения, что может дестабилизировать самолет. Также заканчиваются советские боеприпасы.

Поэтому экипажи иногда отказываются от поддержки войск на поле боя из-за неисправностей. Также за Ми-8 и Ми-24 охотятся российские истребители Су-30 и Су-35.

Напомним, 20 октября в США сообщили, что Хорватия предоставила Украине все запасы вертолетов Ми-8.

13 апреля пилоты оценили британские вертолеты Sea King, которые передала Великобритания.