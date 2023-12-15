"Ми не просимо Apache": Україні потрібні західні бойові гелікоптери, – вертолітник

Полковник 12-ї бригади армійської авіації Дмитро Кулькевич каже, що Україна вже кілька місяців веде переговори, щоб отримати від США гелікоптери AH-1Z Viper. Проте зараз все зависло через політичну боротьбу в Конгресі.

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Українська бойова авіація складається з радянських бортів типу Мі-8 та Мі-28. Вертолітники кажуть, що їм вкрай необхідно оновити парк гелікоптерів. Про це повідомляє The Times.

Журналісти поспілкувались з полковником 12-ї бригади армійської авіації Дмитром Кулькевичем. Він розповідає, що найважчим є повідомляти сімʼям авіаторів про те, що боєць загинув.

"Дуже важко говорити ці слова… що він загинув, виконуючи бойове завдання, що він був вірним присязі та народу України… але, на жаль, ми його втратили. Найболючіший момент, коли дружина питає мене: "Чому мій, чому мій?" А в мене тільки одне слово: війна", — ділиться офіцер.

12-та бригада має на озброєнні гелікоптери Мі-8 й Мі-24. Їхніми цілями є опорні пункти російських взводів та рот. Гелікоптери повністю аналогові, бо були побудовані в 1960-1970-х роках. Навіть системи, що попереджають про блокування радара, можуть лише світитися, не даючи жодної підказки про те, чи є радар своїм, чи чужим, або звідки йде блокування.

AH-1Z Viper

Військові кажуть, що вони хочуть отримати американські ударні гелікоптери Bell AH-1Z Viper, які Корпус морської піхоти США почав виводити з озброєння. За словами Кулькевича, Україна вже кілька місяців веде переговори щодо отримання від 16 до 24 гелікоптерів Viper. Зараз все зависло через політичну боротьбу в Конгресі.

"Ми запросили їх три місяці тому. Viper — це недорога бойова платформа, яка дозволить нам підтримувати наші сухопутні війська в сотні разів краще, ніж зараз. Ми зможемо літати далі і залишатися в повітрі довше. Він має широкий спектр найсучаснішого озброєння. Ми також можемо опанувати його швидше, адже головне — це час на перепідготовку. Ми не просимо Apache, тому що чим складніші системи літака, тим більше часу потрібно на перенавчання, а часу — це те, чого у нас просто немає", — продовжує полковник Дмитро Кулькевич.

Поки немає західних гелікоптерів українським вертолітникам доводиться покладатись на радянські машини, які стріляють "солянкою" із західних некерованих ракет та радянських. Зазначається, що Zuni залишають потужний слід після застосування, що може дестабілізувати літак. Також закінчуються радянські боєприпаси.

Відтак екіпажі інколи відмовляються від підтримки військ на полі бою через несправності. Також за Мі-8 та Мі-24 полюють російські винищувачі Су-30 та Су-35.

Нагадаємо, 20 жовтня в США повідомили, що Хорватія надала Україні всі запаси гелікоптерів Мі-8.

13 квітня пілоти оцінили британські гелікоптери Sea King, які передала Велика Британія.