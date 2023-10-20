Хорватія надала Україні весь арсенал гелікоптерів Мі-8, — Пентагон

Міністр оборони США Остін Ллойд на зустрічі у Пентагоні подякував за те, що Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8. За його словами, це має реальне значення у боротьбі українців за свободу.

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У межах військової допомоги Хорватія передала Україні свої вертольоти Мі-8. Про це розповів міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем у Вашингтоні, зазначається на сайті Пентагону.

Остін наголосив, що цінує "непохитну прихильність Хорватії допомозі Україні".

"Ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання — це і ваші гелікоптери Мі-8, і передове розгортання ваших сил у складі бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також ваші пожертви на гуманітарну допомогу", — зазначає міністр.

За його словами, все це має реальний вплив та значення у боротьбі України за свою свободу.

Також Маріо Баножич додав, що підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє. Він наголосив на важливості лідерства та спільних зусиль для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, у зведенні Інституту дослідження війни від 18 жовтня повідомили, що Вашингтон поки що надав Україні обмежену кількість ракет ATACMS. За останні кілька днів Київ отримав "менш ніж десять" ракет.

Також раніше у Центрі міжнародних і стратегічних досліджень (CSIS) розповіли, що через війну в Україні поточні запаси ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger у Вашингтона значно обмежені. А ракет ATACMS — менше 2 000, пишуть CSIS.