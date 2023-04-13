"Наче пересісти на класичну іномарку": льотчики ЗСУ оцінили британські гелікоптери Sea King

Українські ВМС отримали два з трьох анонсованих бортів. Один з гелікоптерів брав участь у війні на Фолклендських островах, однак попри вік ефективно виконує всі завдання.

Related video

Військово-морські сили України отримали від Великобританії пошуково-рятувальні гелікоптери Sea King. За словами бійців, це одні з найкращих повітряних суден у своєму класі. Про це повідомляється в сюжеті BBC News.

Великобританія передала Україні гелікоптери Sea King в рамках військової допомоги. У виданні зазначають, що один з гелікоптерів брав участь у війні на Фолклендських островах понад 40 років тому. Попри вік, українські льотчики кажуть, що літак ефективно виконує свої завдання.

Королівські ВПС Великобританії списали Sea King пару років тому. Український екіпаж "явно захоплений своїм новим гелікоптером". Льотчик Василь каже, що Sea King — це саме те, що було потрібно українським ВМС. Це практичний, надійний гелікоптер, який гарно керується.

Другий льотчик Василь

"Мені подобається цей гелікоптер, тому що він неймовірно гарний для польотів. Це один із найкращих для бойових дій, будь-то транспортування техніки чи проведення пошуково-рятувальних робіт. На ньому легко літати навіть у складних умовах", — каже другий льотчик Василь.

Британські гелікоптери використовують для пошукових операцій, евакуації поранених, перевезення військових, а також обладнання. Українська армія отримає три гелікоптери Sea King, наразі ВМС вже мають два з них. У 2018 році вертольоти пройшли модернізацію, а відтак відповідають сучасним вимогам. Найстарішому гелікоптеру, який передали Україні 40 років.

Також льотчик зазначає, що Sea King не є новим гелікоптером, а тому опанувати його було доволі простою задачею. Разом з тим інженер Ігор, який зараз навчається на третьому вертольоті каже, що від оригінального гелікоптера залишилось дуже мало деталей. Це майже повністю перероблений гелікоптер. Третій борт мають передати Україні в найближчі тижні.

Один з переданих бортів воював на Фолклендських островах

На одному з двох гелікоптерів, які зараз перебувають в Україні, у 1982 році на Фолклендських островах пілотував Ральф Вікс-Снейд – він командував ескадрильєю, до складу якої він входив. Пілот військово-морського флоту у відставці каже, що гелікоптер відіграв історичну роль, пролетівши крізь шторм 14 червня 1982 року, щоб доставити командувача британськими сухопутними силами генерала Джеремі Мура до Порт-Стенлі, щоб він міг прийняти капітуляцію Аргентини. Жоден інший борт був не здатним летіти в таку погоду.

Попри вік гелікоптерів Василь каже, що по відчуттях це все одно наче пересісти зі старої машини на "класичну іномарку". Тому вони сподіваються, що Великобританія зможе передавати гелікоптери і надалі.

Нагадаємо, 21 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що британські гелікоптери — це значне посилення української армії.

Перший гелікоптер передали в ЗСУ 23 листопада 2022 року. Підготовка зайняла 6 тижнів.