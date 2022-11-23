Один із них уже в Україні: Великобританія вперше передає гелікоптери Sea King

Пілоти ВПС вже пройшли шеститижневу підготовку, яка дозволить виконувати пошукові та рятувальні операції.

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Українська армія отримає 3 вертольоти Sea King та 10 000 боєприпасів для артилерії. Про це повідомляє ВВС.

Великобританія ухвалила рішення передати Україні 3 вертольоти Sea King, для Королівства це перший випадок відправлення пілотованого повітряного судна нашій країні. Водночас один із гелікоптерів вже знаходиться в Україні.

Зазначається, що українські пілоти проходили навчання на вертольотах протягом 6 тижнів для навичок для пошукових і рятувальних операцій. Гелікоптери Sea King перебували на службі Сполученого Королівства як у Королівській авіації, так і у флоті. Однак наразі від них уже відмовилися. Останній літак було списано у 2018 році.

Вертоліт Sea King — це розробка американської компанії Sikorsky. На озброєнні Королівських сил була ліцензійна версія гелікоптера Westland Sea King. Модифікація відрізняється двигуном від Rolls-Royce Gnome, британською системою проти субмарин та повністю комп'ютеризованою системою управління вогнем. Існує безліч модифікацій повітряного судна Sea King, яку саме з них отримає Україна, не повідомляється.

Також ЗСУ отримають 10 тисяч боєприпасів, які мають допомогти у здібностях України захистити нещодавно звільнені території.

Нагадаємо, 19 листопада Ріші Сунак відвідав Україну та анонсував новий пакет військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії через війну в Україні почали закінчуватися боєприпаси. Виробників просять нарощувати виробництво.