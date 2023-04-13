"Словно пересесть на классическую иномарку": летчики ВСУ оценили британские вертолеты Sea King

Украинские ВМС получили два из трех анонсированных бортов. Один из вертолетов участвовал в войне на Фолклендских островах, однако, несмотря на возраст, эффективно выполняет все задачи.

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Военно-морские силы Украины получили от Великобритании поисково-спасательные вертолеты Sea King. По словам бойцов, это одни из лучших воздушных судов в своем классе. Об этом сообщается в сюжете BBC News.

Великобритания передала Украине вертолеты Sea King в рамках военной помощи. В издании отмечают, что один из вертолетов принимал участие в войне на Фолклендских островах более 40 лет назад. Несмотря на возраст, украинские летчики говорят, что самолет эффективно выполняет свои задачи.

Королевские ВВС Великобритании списали Sea King пару лет назад. Украинский экипаж "явно доволен своим новым вертолетом". Летчик Василий говорит, что Sea King — это именно то, что требовалось украинским ВМС. Это практичный, надежный вертолет, который хорошо управляется.

Второй летчик Василий

"Мне нравится этот вертолет, потому что он невероятно хорош для полетов. Он один из лучших для боевых действий, будь то транспортировка техники или проведение поисково-спасательных работ. На нем легко летать даже в сложных условиях", — говорит второй летчик Василий.

Британские вертолеты используют для поисковых операций, эвакуации раненых, перевозки военных, а также оборудования. Украинская армия получит три вертолета Sea King, в настоящее время ВМС уже имеют два из них. В 2018 году вертолеты прошли модернизацию, поэтому они отвечают современным требованиям. Самому старому вертолету, который передали Украине, 40 лет.

Также летчик отмечает, что Sea King не является новым вертолетом, а потому овладеть его было простой задачей. Вместе с тем инженер Игорь, который сейчас учится на третьем вертолете, говорит, что от оригинального вертолета осталось очень мало деталей. Это почти полностью переработанный вертолет. Третий борт должны передать Украине в ближайшие недели.

Один из переданных бортов воевал на Фолклендских островах.

На одном из двух вертолетов, которые сейчас находятся в Украине, в 1982 году на Фолклендских островах пилотировал Ральф Викс-Снейд – он командовал эскадрильей, в состав которой и входил. Пилот военно-морского флота в отставке говорит, что вертолет сыграл историческую роль, пролетев сквозь шторм 14 июня 1982 года, чтобы доставить командующего британскими сухопутными силами генерала Джереми Мура в Порт-Стенли, чтобы он мог принять капитуляцию Аргентины. Никакой другой борт был не способен лететь в такую погоду.

Несмотря на возраст вертолетов Василий говорит, что по ощущениям это все равно как пересесть со старой машины на "классическую иномарку". Поэтому они надеются, что Великобритания сможет передавать вертолеты и дальше.

Напомним, 21 января министр обороны Алексей Резников заявил, что британские вертолеты — это значительное усиление украинской армии.

Первый вертолет передали в ВСУ 23 ноября 2022 года. Подготовка заняла 6 недель.