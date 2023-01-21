"Мощное усиление": британские боевые вертолеты Sea King прибыли в Украину, — Резников

Как отметил глава минобороны, летательные аппараты помогут "защитить моря и земли по всей Европе".

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Вертолеты S-61 Sea King прибыли в Украину из Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, опубликовав соответствующее видео.

"Sea King из Соединенного Королевства прибыли в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше", — написал Алексей Резников.

Чиновник поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и добавил: "Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!"

На видео показано десантирование нескольких военных с вертолета, имеющего уже маркировку ВСУ.

О том, что Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King, сообщалось в ноябре 2022 года.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что украинские экипажи проходили обучение в Соединенном Королевстве шесть недель. Украинская сторона сообщала, что будет применять новые вертолеты для поисковых и спасательных миссий.

Вместе с тем британский военный эксперт Майкл Кларк, комментируя поставки Украине трех вертолетов Sea Kings, отметил, что Королевский военно-морской флот Великобритании использовал их против подводных лодок.

Также СМИ писали, что Украина может получить от Британии вертолеты AH-64 Apache.