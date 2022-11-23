Британия передала ВСУ вертолеты Sea Kings для атак по российским подлодкам, — эксперт (фото)

По словам Майкла Кларка, за время полуторамесячной подготовки украинские пилоты учились не летать на новых вертолетах, а обращаться с оборудованием, которое используется для борьбы с подводными лодками ВС РФ.

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Британский военный эксперт Майкл Кларк, комментируя поставки Украине трех вертолетов Sea Kings, отметил, что Королевский военно-морской флот Великобритании использовал их против подводных лодок. Об этом сообщает Sky News.

По словам Кларка, за время полуторамесячной подготовки украинские пилоты, скорее всего, не столько учились летать на новых вертолетах, сколько обращаться с оборудованием, которое используется для борьбы с российскими подводными лодками.

[ + – ] Вертолеты Sea Kings, которые Великобритания поставляет Украине

По мнению исследователя, в этом есть смысл, поскольку украинские войска получают все больше контроля над западной частью Черного моря, к западу от Крыма и Севастополя.

Единственная безопасная активность для россиян в этом регионе — это подводные лодки, несколько из которых находятся в Черном море.

[ + – ] Поставки оружия Украине: Великобритания впервые передает ВСУ вертолеты Sea Kings

"Поэтому, я так понимаю, что эти вертолеты, вероятнее всего, будут использоваться для ведения противолодочной кампании в Черном море", — пояснил аналитик.

[ + – ] Вертолет королевских британских ВМФ Westland Sea King HAR3 XZ597

Российские солдаты будет насмерть замерзать зимой

По словам Кларка, огромное множество российских войск, вероятнее всего, будет насмерть замерзать в окопах, потому что у них ужасное зимнее обмундирование. У украинских солдат экипировка намного лучше, потому что она западного производства.

Но нужно также смотреть на гражданский аспект.

"Россияне пытаются оставить Украину без электричества перед зимой. Лучшее, что может сделать Запад, — помочь отремонтировать систему, которую россияне атакуют", — пояснил Кларк.

Напомним, что российские войска наносят массированный ракетный удар по Украине. Во многих областях работает ПВО. Взрывы прогремели в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне.

Ранее Фокус сообщал, что уже согласован механизм, по которому в Украину могут поставлять западные танки. Согласно утверждениям Егора Чернова, уже удалось устранить препятствие, мешавшее передаче ВСУ современной бронетехники.