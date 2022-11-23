Британія передала ЗСУ гелікоптери Sea Kings для атак по російських підводних човнах, — експерт (фото)

За словами Майкла Кларка, за півторамісячну підготовку українські пілоти вчилися не літати на нових вертольотах, а поводитися з обладнанням, яке використовується для боротьби з підводними човнами ЗС РФ.

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Британський військовий експерт Майкл Кларк, коментуючи постачання Україні трьох вертольотів Sea Kings, зазначив, що Королівський військово-морський флот Великобританії використав їх проти підводних човнів. Про це повідомляє Sky News.

За словами Кларка, за час півторамісячної підготовки українські пілоти, найімовірніше, не так вчилися літати на нових вертольотах, як поводитися з обладнанням, яке використовується для боротьби з російськими підводними човнами.

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На думку дослідника, у цьому є сенс, оскільки українські війська отримують дедалі більше контролю над західною частиною Чорного моря, на захід від Криму та Севастополя.

Єдина безпечна активність для росіян у цьому регіоні — це підводні човни, які знаходяться в Чорному морі.

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"Тому я так розумію, що ці гелікоптери, найімовірніше, використовуватимуть для ведення протичовнової кампанії в Чорному морі", — пояснив аналітик.

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Російські солдати замерзатимуть на смерть взимку

За словами Кларка, безліч російських військ, найімовірніше, замерзатиме в окопах, тому що у них жахливе зимове спорядження. В українських солдатів екіпірування набагато краще, бо воно західного виробництва.

Але слід також дивитися на цивільний аспект.

"Росіяни намагаються залишити Україну без електрики перед зимою. Найкраще, що може зробити Захід, — допомогти відремонтувати систему, яку росіяни атакують", — пояснив Кларк.

Нагадаємо, що російські війська завдають масованого ракетного удару по Україні. У багатьох сферах працює ППО. Вибухи пролунали у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні.

Раніше Фокус повідомляв, що вже узгоджено механізм, яким в Україну можуть постачати західні танки. Згідно з твердженнями Єгора Чернова, вже вдалося усунути перешкоду, яка заважала передачі ЗСУ сучасної бронетехніки.