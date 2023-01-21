"Потужне посилення": британські бойові гелікоптери Sea King прибули в Україну, — Резніков

Як зазначив глава міноборони, літальні апарати допоможуть "захистити моря та землі по всій Європі".

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Гелікоптери S-61 Sea King прибули в Україну з Великобританії. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, опублікувавши відповідне відео.

"Sea King зі Сполученого Королівства прибули до свого нового королівства біля Чорного моря в Україні! Це потужне посилення для ВМС України. Наша співпраця розвиватиметься й надалі", — написав Олексій Резніков.

Чиновник подякував міністру оборони Великобританії Бену Воллесу і додав: "Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі!"

На відео показано десантування кількох військових з вертольота, що вже має маркування ЗСУ.

Про те, що Великобританія передасть Україні три вертольоти Sea King, повідомлялося у листопаді 2022 року.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявляв, що українські екіпажі проходили навчання у Сполученому Королівстві шість тижнів. Українська сторона повідомляла, що застосовуватиме нові гелікоптери для пошукових та рятувальних місій.

Водночас британський військовий експерт Майкл Кларк, коментуючи постачання Україні трьох вертольотів Sea Kings, зазначив, що Королівський військово-морський флот Великобританії використав їх проти підводних човнів.

Також ЗМІ писали, що Україна може отримати від Британії гелікоптери AH-64 Apache.