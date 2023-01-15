Гроза ворожих танків: Україна може отримати від Британії гелікоптери AH-64 Apache, — ЗМІ

На озброєнні ударних вертольотів Apache перебувають протитанкові ракети Hellfire AGM-114, в яких застосовуються інфрачервоні та радіолокаційні головки самонаведення.

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Великобританія направить в Україну бойові гелікоптери AH-64 Apache, оснащені смертоносними ракетами Hellfire. На думку оглядачів британського видання The Daily Mirror, постачання такої техніки може стати переломним моментом у російсько-українській війні.

Журналісти з посиланням на свої джерела в Міноборони країни повідомляють, що британський уряд планує поставити до чотирьох вертольотів Apache, які слідуватимуть за 10 одиницями танків Challenger 2. Зазначається, що пакет військової підтримки України, що включає танки, було підтверджено 14 січня прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

"Apache значною мірою змінить ситуацію на війні. Танки надійдуть першими, і мине деякий час, перш ніж можна буде задіяти гелікоптери", — розповіло джерело.

За інформацією журналістів, Україна отримає найсучаснішу версію вертольота Apache AH64 E. Кожна така машина озброєна 16 протитанковими ракетами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra та 30-мм автоматичною гарматою. Таким чином гелікоптер під час бою здатний знищити близько 70 танків за лічені миті.

За даними видання, кожна машина коштує близько 70 млн. фунтів стерлінгів, і для її підтримки в бойовій готовності потрібно два пілоти і команда техніків. Очікується, що українські пілоти для здобуття необхідних навичок управління навчатимуться на території Великобританії, а база технічного обслуговування буде створена у сусідній країні, наприклад, у Польщі.

Чим небезпечні ракети Hellfire

Американська AGM-114 Hellfire — протитанкова ракета, розроблена в середині 80-х років минулого століття. Це перший боєприпас такого роду, який має напівактивну систему лазерного наведення. Незважаючи на вік, ракета стала масовою керованою ракетою "повітря-земля" свого покоління, яка входить до боєкомплекту вертольотів Apache.

[ + – ] Ракета Hellfire AGM-114

Максимальна дальність польоту AGM-114 становить до 11 км, її швидкість – 425 м/с. Перші розроблені моделі ракет були оснащені головками самонаведення (ГСН), які потребували підсвічування цілі з носія чи землі. Але останні модифікації мають складніші рішення — тепер AGM-114 має інерційну навігаційну систему, яка дозволяє навіднику включати підсвічування безпосередньо перед поразкою об'єкта. Також у нових варіантах використовуються інфрачервоні та радіолокаційні ГСН, що не потребують підсвічування цілей.

[ + – ] Схема AGM-114

Раніше льотчик Повітряних сил України з позивним Juice в інтерв'ю для The War Zone розповів, що українські війська потребують сучасніших гелікоптерів, ніж ті, які зараз постачають партнери. За його словами, наша авіація потребує ударних вертольотів 1W Super Cobra або AH-1Z Viper, а AH-64 Apache буде найкращим рішенням.