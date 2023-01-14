Ріші Сунак наказав передати Україні роту танків Challenger 2, — The Sun

Британський уряд вирішив забезпечити Київ важкою технікою після умовлянь президента України Володимира Зеленського. Спершу ЗСУ передадуть чотири танки, а згодом — ще вісім.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак пообіцяв Володимиру Зеленському відправити в Україну цілу роту танків Challenger 2. Про це пише британське видання The Sun, посилаючись на джерела в уряді.

За його інформацією, незабаром Великобританія направить в Україну чотири танки Challenger 2, а згодом ще вісім таких же. Цього тижня Ріші Сунак провів переговори з головами міністерств оборони та безпеки, наказавши зробити доставку важкої бронетехніки оперативним пріоритетом.

"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Великобританія повинна виконувати свої зобов'язання перед Україною, і це включає забезпечення критично важливої техніки для самооборони і зміни балансу на полі бою", — зазначило джерело.

Ріші Сунак та міністр оборони Великобританії Бен Воллес вирішили відправити цілу танкову роту після активних умовлянь з боку українського президента Володимира Зеленського. Україна заявила, що потребує 300 танків для звільнення території від російських військ. Постачання з Великобританії доповнять військову допомогу, нещодавно обіцяну Францією та Німеччиною. Бойова техніка має допомогти ЗСУ під час майбутніх наступів.

Challenger 2 надійшов на озброєння британської армії в середині 1990-х років і є її основним танком. Він оснащений 120-мм знаряддям, застосовувався під час бойових дій у Боснії та Герцеговині, Косово та Іраку.

12 січня журналісти The New York Times писали, що Захід передає Україні танки, передбачаючи масштабний наступ ЗС РФ найближчої весни. На думку аналітиків, важка техніка має відіграти ключову роль у боях за великі міста.

Того ж дня, 12 січня, колишній глава Генштаб Королівської армії Великобританії Річард Даннат заявив, що для прориву Україні необхідно 50 танків Challenger 2. Якщо в українців буде чимало машин, то наприкінці зими або на початку весни вони зможуть відбити наступ ЗС РФ і провести контратаку.