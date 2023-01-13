РФ готує новий наступ: NYT про причини передачі Україні західних танків

Джерела журналістів у західній розвідці стверджують, що ЗС РФ можуть піти у нову атаку навесні, тому зараз є вікно можливостей для посилення української армії сучасною технікою.

Related video

На Заході стурбовані ймовірністю того, що ЗС РФ можуть розпочати новий масштабний наступ, тому Україні потрібно швидко передавати більше зброї для вирівнювання ваги. Про це повідомляє The New York Times.

Танки, створені в 1980-х роках для прориву окопної війни, є поєднанням вогневої могутності, рухливості та ударних можливостей, пишуть журналісти. Тому для України постачання бронетехніки відіграватиме ключову роль у боях за великі міста.

Важливо

Невидима стіна зруйнована. Україну посилюють західними танками та бронетехнікою

Рішучість України захищатись, низький шанс на переговори та тупикова ситуація на полі бою змушує союзників з НАТО поступатися у своїй позиції в постачанні сучасної техніки. Високопоставлений представник однієї з країн Заходу заявив, що зміна балансу сил в Україні можлива лише з відправкою західних бойових танків та інших машин. Без танка як потужного компонента наземних операцій Україна навряд чи зможе відвоювати значні території.

[ + – ] Постачання танків Leopard 2 залежать від рішення канцлера Олафа Шольца

Щобільше, джерело видання у розвідці заявило, що РФ готує весняний наступ на Україну. Для цього у РФ, схоже, мобілізують сотні тисяч людей. Найімовірніше, що питання щодо танків вирішуватиметься 20 січня на засіданні "Рамштайн".

В останні дні 2022 року на Заході руйнувався один за одним бар'єр у постачанні озброєння. Спочатку США схвалили постачання ЗРК Patriot, потім на такий самий крок пішла Німеччина. Вже у 2023 р. Штати, Франція та Німеччина анонсувала поставки західних БМП та ББМ. Тепер йдеться про танки.

Україна сподівається, що після публічної заяви президента Польщі Анджея Дуди та уряду Великобританії про розгляд питання передачі Leopard 2 та Challenger 2, на таке саме рішення піде й Німеччина. Західні танки значно підвищать здатність України відкинути російські війська.

Нагадаємо, 13 січня у Пентагоні висловили підтримку рішенням союзників передавати Україні західні танки.

12 січня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Захід надасть ЗСУ ударне угруповання на 250-400 танків. А постачання з Польщі та Британії — розв'язане питання.