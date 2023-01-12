Невидима стіна зруйнована. Україну посилюють західними танками та бронетехнікою

Українську армію вперше за 11 місяців війни посилять ротою танків Leopard 2, які передасть Польща. Крім цього, ЗСУ отримають БМП Marder, M2 Bradley та ББМ AMX 10-RC. Всі ці зразки розробляли в роки холодної війни для знищення радянської техніки.

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Німеччина, Франція, Польща та США анонсували нові пакети військової допомоги для України. Вперше українській армії передадуть західну бронетехніку. Фокус розібрався, яке озброєння отримають ЗСУ.

Представники українського уряду в низці інтерв'ю заявляли, що у 2023 році ЗСУ отримають всю необхідну зброю, яку у 2022 році партнери не передавали. Після Нового року Франція, а потім США з Німеччиною анонсували передачу десятків одиниць нової зброї, а 11 січня Польща анонсувала передачу танків Leopard 2.

Україна отримає Leopard 2, Challenger на підході

11 січня до Львова прибули голови Польщі та Литви. Після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським Анджей Дуда заявив, що Україні передадуть танкову роту Leopard 2 у межах міжнародної коаліції. Західні танки набагато кращі, ніж танки радянської ери, які вже передавали українській армії. За аналогією з HIMARS Україна надалі може розраховувати на збільшення поставок.

[ + – ] Наочна різниця версій танків

За роки виробництва в Німеччині створили безліч модифікацій танка: 2A4, 2A5, 2A6, 2A7, 2A7+. До того ж у Польщі є локалізована версія Leopard 2 PL, яка характерна встановленням деяких польських елементів у машину. Те саме є в Іспанії, Швейцарії та Греції. Кожна нова модернізація робила танк Leopard все боєздатнішим, захищенішим та технологічнішим.

[ + – ] Схематичне розташування боєкомплекту на Т-72, Leopard 2 та M1 Abrams

Відмінність західних танків від радянських у розташуванні боєкомплекту. У танках радянської школи боєприпаси знаходяться навколо екіпажу через особливості автомата заряджання. У західній школі танкобудування боєприпаси встановлюють у задній частині башти, що підвищує виживання екіпажу, але потребує окремого заряджання.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також розглядає питання передачі Україні танків Challenger 2. Маса танка Challenger 2 може сягати 75 тонн, тому потрібно буде розв'язати ще й питання логістики.

Франція передасть ЗСУ броньовики AMX-10RC і БТР Bison

Після переговорів із Володимиром Зеленським президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні бойових броньованих машин AMX-10RC та БТРів Bison. Машини AMX-10RC часто називають "колісними танками" — через потужну 105-мм зброю.

[ + – ] Колісний танк AMX-10RC

AMX-10RC — це дуже мобільна машина, яка не зможе боротися проти танків у лоб, але відмінно підійде для рейдових дій, розвідувальних операцій або засідок. Італійський аналітик Томас Тейнер зазначає, що попри відносно слабке бронювання, AMX-10RC на голову вище за будь-який радянський БМП завдяки оптиці, гарматі та електроніці.

БТР Bastion — це французький багатоцільовий бронетранспортер французької компанії ACMAT. Машина побудована за 4х4 колісною формулою. Розробили БТР у 2012 році. За понад 10 років в експлуатації Bastion використовували на Близькому Сході та Африці. Його бронювання захистить екіпаж від куль калібром 7,62 мм.

США передають Україні БТР M2 Bradley та нові САУ Paladin

Сполучені Штати анонсували рекордний пакет військової допомоги на 3 млрд доларів, з якого понад 2 млрд призначено Україні. Збройні Сили України отримають БМП M2 Bradley у модифікації M2A2, створені на досвіді операції "Буря у пустелі". Також Штати посилять українську армію однієї з найновіших версій САУ М109A6 Paladin.

БМП M2 Bradley — це машина, яка дозволить виконувати цілий набір завдань. Штати поставлять Україні машини, які матимуть круговий захист від 30 мм боєприпасів. А 25-мм знаряддя Bushmaster M242 здатне пробити будь-яку російську бронетехніку БМП, БТР і БМД на дистанції до 2 км. Також Bradley знищать ворожий танк завдяки двом протитанковим установкам TOW.

[ + – ] ЗСУ отримають БМП M2 Bradley

САУ M109 Paladin — це одна з останніх модифікацій самохідної артустановки. Відмінною рисою артилерії є бортове обладнання: автоматизована система керування вогнем, бортовий балістичний обчислювач, навігаційна система, захищений зв'язок. Зброя M109A6 здатна стріляти до 24 км звичайним снарядом і до 30 км активно-реактивним боєприпасом. Також під час модернізації Paladin став надійнішим та простішим у ремонті.

[ + – ] M109A6 Paladin надійніші та смертоносніші

Постачання західних БМП Україні: Німеччина відправить до 40 БМП Marder

Уряд Німеччини анонсував передачу Україні БМП Marder. Як зазначає військовий експерт Томас Тейнер, найімовірніше ЗСУ отримають не найновішу версію машин. Marder 1A3 — це машина 1990-х років. Одним із головних недоліків німецької БМП є те, що командиру треба вилазити з башти, щоб вистрілити із протитанкового комплексу Milan.

Водночас Marder, на думку експерта, на голову вищий за своїми можливостями, ніж більшість БМП, які зараз є на озброєнні ЗСУ.

[ + – ] БМП Marder

Чого чекати від нового "Рамштайну"?

20 січня відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн". Виходячи з анонсу поставок БМП та перших західних танків, очікується, що партнери передадуть Україні більше бронетехніки для зміни ситуації на фронті. Автори Defense Express припускають, що Leopard 2 можуть передавати Україні як мінімум 5 країн. Окрім Польщі, це Фінляндія, Німеччина, Швеція та Іспанія. За даними Military Balance 2021, вони мають такий запас техніки:

Фінляндія — 100 Leopard 2A6 та 100 Leopard 2A4 на зберіганні;

Німеччина — 225 Leopard 2A5/2A6, 59 Leopard 2A7/2A7V і 55 Leopard 2A4 на зберіганні;

Швеція — 120 Leopard 2A5;

Іспанія — 108 Leopard 2A4 і 219 Leopard 2E;

Польща — 126 Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5 та 16 Leopard 2 PL.

Всі разом ці країни мають 1233 танки Leopard 2 у різних модифікаціях та технічному стані. Щобільше, у Фінляндії вже ініціювали обговорення такої передачі.

Окрім танків, ЗСУ можуть отримати й інші зразки західної бронетехніки. ЗМІ повідомляли, що США розглядають питання передачі Україні колісних ББМ Stryker.

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