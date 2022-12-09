Логічний розвиток війни: в ОП висловили впевненість у постачанні західних танків Україні

За словами Михайла Подоляка, українські Сили оборони отримають усе необхідне озброєння, включаючи засоби ПРО та танки.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 каналу заявив, що ЗСУ отримають сучасні зразки західної техніки.

Партнери тривалий час відмовлялися постачати українським силам сучасні зразки військової техніки, зокрема танки, комплекси протиракетної оборони та ракетні установки. Однак, на думку Михайла Подоляка, ситуація зміниться вже незабаром.

"Просто повірте мені, що ми дуже скоро отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і решту. Це об'єктивний розвиток війни. Це все буде на нашій території", — заявив Подоляк.

Якихось деталей радник глави ОП не став повідомляти, але сказав, що через тиждень, місяць чи два все буде отримано. Українські військові отримають усе, включаючи ракети "певних дальностей" та ракет "певних калібрів".

Також Подоляк додав, що інформація про те, що Україні допомагатимуть лише до виходу на кордон станом на 24 лютого 2022 року, є неправдивою. Фраза вирвана із контексту. На Заході є консенсус про те, що Україна має вийти на всі свої кордони у міжнародно визнаних межах.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що Україні передали РСЗВ HIMARS без можливості запуску ATACMS. Ракет з дальністю 300 км.

Раніше в Бундестазі підтвердили схвалення США на передачу танків Leopard для ЗСУ. Загалом у Європі є понад 2000 танків такого типу.