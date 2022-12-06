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Воєнний фокус Російсько-українська війна

HIMARS без ATACMS для України: чи можливо технічно обмежити установку

atacms для України
Фото: U.S. Department of Defense | Мала балістична ракета ATACMS

На озброєнні української армії буде до 38 установок. Існує кілька варіантів, як їх могли обмежити, від постачання машин без повних можливостей до помилки журналістів у написанні статті.

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В американському виданні The Wall Street Journal вийшла стаття про те, що Штати обмежили можливість запускати з українських HIMARS далекобійні ракети по російській території. The War Zone припустили як це реалізувати на практиці.

У статті зазначається, що Україна отримала реактивні системи залпового вогню HIMARS без можливості запуску малих балістичних ракет ATACMS. Ці боєприпаси перебувають у топі бажань України вже довгий час. Вони дозволять знищувати російські цілі на відстані до 280 км. У Штатах їх відмовляються передавати через побоювання ескалації війни.

Загалом ЗСУ отримали до 38 машин, частина з них поставлятиметься протягом 2023 року.

Як США могли обмежити роботу HIMARS?

У виданні виділяють кілька варіантів того, як у США могли обмежити роботу HIMARS:

  • постачання версій з обмеженою функціональністю
  • зміни в конструкції, які при завантаженні ATACMS не працюватимуть
  • програмне обмеження головок самонаведення наявних ракет GMLRS, які видають помилку при спробі відвідати російську територію
  • помилка журналістів WSJ. Можливо, йдеться про політичне обмеження застосування ракет.

Також небажання США передавати балістичні ракети може бути пов'язане з тим, що ATACMS знаходяться на озброєнні передових частин американської армії, які готові вступити в потенційний конфлікт. Наприклад, на Корейському півострові.

Нагадаємо, Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на виробництво HIMARS. Їх виготовлятимуть як для армії, так і для підтримки союзників.

Раніше Резніков заявив, що Захід постачатиме нові зразки військової техніки Україні. Це досягатиметься еволюційним шляхом.