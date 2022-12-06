HIMARS без ATACMS для України: чи можливо технічно обмежити установку
На озброєнні української армії буде до 38 установок. Існує кілька варіантів, як їх могли обмежити, від постачання машин без повних можливостей до помилки журналістів у написанні статті.
В американському виданні The Wall Street Journal вийшла стаття про те, що Штати обмежили можливість запускати з українських HIMARS далекобійні ракети по російській території. The War Zone припустили як це реалізувати на практиці.
У статті зазначається, що Україна отримала реактивні системи залпового вогню HIMARS без можливості запуску малих балістичних ракет ATACMS. Ці боєприпаси перебувають у топі бажань України вже довгий час. Вони дозволять знищувати російські цілі на відстані до 280 км. У Штатах їх відмовляються передавати через побоювання ескалації війни.
Загалом ЗСУ отримали до 38 машин, частина з них поставлятиметься протягом 2023 року.
Як США могли обмежити роботу HIMARS?
У виданні виділяють кілька варіантів того, як у США могли обмежити роботу HIMARS:
- постачання версій з обмеженою функціональністю
- зміни в конструкції, які при завантаженні ATACMS не працюватимуть
- програмне обмеження головок самонаведення наявних ракет GMLRS, які видають помилку при спробі відвідати російську територію
- помилка журналістів WSJ. Можливо, йдеться про політичне обмеження застосування ракет.
Також небажання США передавати балістичні ракети може бути пов'язане з тим, що ATACMS знаходяться на озброєнні передових частин американської армії, які готові вступити в потенційний конфлікт. Наприклад, на Корейському півострові.
Нагадаємо, Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на виробництво HIMARS. Їх виготовлятимуть як для армії, так і для підтримки союзників.
Раніше Резніков заявив, що Захід постачатиме нові зразки військової техніки Україні. Це досягатиметься еволюційним шляхом.