HIMARS без ATACMS для України: чи можливо технічно обмежити установку

На озброєнні української армії буде до 38 установок. Існує кілька варіантів, як їх могли обмежити, від постачання машин без повних можливостей до помилки журналістів у написанні статті.

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В американському виданні The Wall Street Journal вийшла стаття про те, що Штати обмежили можливість запускати з українських HIMARS далекобійні ракети по російській території. The War Zone припустили як це реалізувати на практиці.

У статті зазначається, що Україна отримала реактивні системи залпового вогню HIMARS без можливості запуску малих балістичних ракет ATACMS. Ці боєприпаси перебувають у топі бажань України вже довгий час. Вони дозволять знищувати російські цілі на відстані до 280 км. У Штатах їх відмовляються передавати через побоювання ескалації війни.

Загалом ЗСУ отримали до 38 машин, частина з них поставлятиметься протягом 2023 року.

Як США могли обмежити роботу HIMARS?

У виданні виділяють кілька варіантів того, як у США могли обмежити роботу HIMARS:

постачання версій з обмеженою функціональністю

зміни в конструкції, які при завантаженні ATACMS не працюватимуть

програмне обмеження головок самонаведення наявних ракет GMLRS, які видають помилку при спробі відвідати російську територію

помилка журналістів WSJ. Можливо, йдеться про політичне обмеження застосування ракет.

Також небажання США передавати балістичні ракети може бути пов'язане з тим, що ATACMS знаходяться на озброєнні передових частин американської армії, які готові вступити в потенційний конфлікт. Наприклад, на Корейському півострові.

Нагадаємо, Пентагон уклав контракт з Lockheed Martin на виробництво HIMARS. Їх виготовлятимуть як для армії, так і для підтримки союзників.

Раніше Резніков заявив, що Захід постачатиме нові зразки військової техніки Україні. Це досягатиметься еволюційним шляхом.