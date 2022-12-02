Для підтримки армії: Пентагон уклав багатомільйонний контракт на виробництво HIMARS

У Міноборони США зазначають, що РСЗВ виготовлятимуться для потреб американської армії та підтримки союзників.

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У Пентагоні заявили про укладання контракту із військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS майже на 431 мільйон доларів. Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони США.

"Компанія Lockheed Martin Corp. із Гранд Прері, штат Техас, отримала контракт на суму 430 930 711 доларів США на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем та надання допоміжних послуг для підтримки армії та іноземних партнерів, яким здійснюється продаж військової техніки", — повідомляє Пентагон.

РСЗВ HIMARS в Україні

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України США надали ЗСУ 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. За словами українського лейтенанта Коваля, до 70% успіху ЗСУ у Херсонській області припали на HIMARS.

"HIMARS — один з, якщо не найефективніший вид зброї на полі бою. Це дає нам можливість швидко реагувати, потрапляти в одне місце, рухатися в інше та ефективно знищувати", — каже лейтенант.

Раніше у Держдепартаменті США заявляли про надання Україні військової підтримки на 400 мільйонів доларів. У рамках нового пакету допомоги ЗСУ отримають велику партію багатоцільових автомобілів HMMWV, генератори, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети Harm та боєприпаси для NASAMS/HIMARS.

Фокус також писав, що американська корпорація Boeing запропонувала Пентагону передати Україні високоточні ракети з дальністю 150 кілометрів. Боєприпаси запускають з установок типу HIMARS і M270.

Ще ми писали про те, як США планують поповнювати запаси зброї, що передається ЗСУ. У Пентагоні мають намір укладати довгострокові контракти на постачання високоточних ракет GMLRS, ракет для ЗРК Patriot та установок РСЗВ HIMARS.