HIMARS змінили не лише вторгнення РФ в Україну, а й сучасну війну, – WSJ (фото)

Сполучені Штати передали ЗСУ лише 16 установок HIMARS, проте їх вистачило, щоб зупинити кривавий наступ російської армії в Україні.

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Постачання американських РСЗВ M142 HIMARS переламали хід російського вторгнення в Україну, а також сучасну війну. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

HIMARS різко змінили хід вторгнення РФ в Україну, давши ЗСУ смертоносну зброю для атак у тилу ЗС РФ. Раніше для таких ударів були б потрібні літаки, кораблі або багато транспортних засобів. Установки HIMARS своїми можливостями змінили сучасну війну.

16 HIMARS в українській армії допомогли зупинити кривавий російський наступ, а з кінця серпня ЗСУ змогли звільнити від окупантів значні території у Харківській і Херсонській областях. Нещодавно США пообіцяли поставки ще 18 установок, які закуповуватимуться протягом кількох років.

[ + – ] HIMARS на фронті

Відставний генерал-майор армії США Роберт Скейлс заявив, що HIMARS здійснили революцію в точності та мобільності. З моменту передавання американських РСЗВ ЗСУ знищили сотні військових цілей РФ.

За оцінками українського лейтенанта Коваля, з яким поспілкувалися журналісти WSJ, приблизно 70% військового успіху в Херсонській області припали на HIMARS. Тільки його екіпаж знищив сотні росіян і майже 20 ЗРК російських військ. На машині Коваля нанесено 68 позначок, важливих уражених цілей.

"HIMARS — один з, якщо не найефективніший вид зброї на полі бою. Це дає нам можливість швидко реагувати, потрапляти в одне місце, рухатися в інше й ефективно знищувати", — заявив Коваль.

[ + – ] Уражені цілі з HIMARS

Американські РСЗВ розгортаються, знищують цілі та їдуть за хвилини. У той час як російським ракетним установкам може знадобитися приблизно 20 хвилин для розгортання і 40 хвилин для перезаряджання.

Наприкінці серпня у процесі контрнаступу в Херсонській області лейтенант Коваль разом із двома іншими екіпажами не спали 37 годин. Вони уразили майже 120 цілей, що дозволило піхоті прорвати російські оборонні лінії.

Нагадаємо, під час розмови Байдена із Зеленським, США анонсували поставки ще 4 установок HIMARS. Крім цього, українська армія поставить сотні броньовиків і ракети для РСЗВ.

Раніше повідомлялося, що Штати почали постачати Україні нові високоточні ракети для HIMARS із 180 тисяч карбіду-вольфрамових кульок усередині.

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