HIMARS изменили не только вторжение РФ в Украину, но и современную войну, – WSJ (фото)

Соединенные Штаты передали ВСУ всего 16 установок HIMARS, однако их хватило, чтобы остановить кровавое наступление российской армии в Украине.

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Поставки американских РСЗО M142 HIMARS переломили ход российского вторжения в Украину, а также современную войну. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

HIMARS резко изменили ход вторжения РФ в Украину дав ВСУ смертоносное оружие для атак в тылу ВС РФ. Раньше для таких ударов нужны были бы самолеты, корабли или много транспортных средств. Установки HIMARS своими возможностями поменяли современную войну.

16 HIMARS в украинской армии помогли остановить кровавое российское наступление, а с конца августа ВСУ смогли освободить от оккупантов значительные территории в Харьковской и Херсонской областях. Недавно США пообещали поставки еще 18 установок, которые будут закупаться в течение пары лет.

[ + – ] HIMARS на фронте

Отставной генерал-майор армии США Роберт Скейлс заявил, что HIMARS совершили революцию в точности и мобильности. С момента передачи американских РСЗО, ВСУ уничтожили сотни военных целей РФ.

По оценкам украинского лейтенанта Коваля, с которым пообщались журналисты WSJ, около 70% военного успеха в Херсонской области пришлись на HIMARS. Только его экипаж уничтожил сотни россиян и около 20 ЗРК российских войск. На машине Коваля нанесено 68 отметок, важных пораженных целей.

"HIMARS — один из, если не самый эффективный вид оружия на поле боя. Это дает нам возможность быстро реагировать, попадать в одно место, двигаться в другое и эффективно уничтожать", — заявил Коваль.

[ + – ] Пораженные цели из HIMARS

Американские РСЗО разворачиваются, уничтожают цели и уезжают за минуты. В то время как российским ракетным установкам может потребоваться около 20 минут для разворачивания и 40 минут для перезарядки.

В конце августа при контрнаступлении в Херсонской области лейтенант Коваль вместе с двумя другими экипажами не спали 37 часов. Они поразили около 120 целей, что позволило пехоте прорвать российские оборонительные линии.

Напомним, в ходе разговора Байдена с Зеленским, США анонсировали поставки еще 4 установок HIMARS. Помимо этого украинская армия поставит сотни броневиков и ракеты для РСЗО.

Ранее сообщалось, что Штаты начали поставлять Украине новые высокоточные ракеты для HIMARS со 180 тысяч карбида-вольфрамовых шариков внутри.

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