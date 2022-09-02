Деревянные HIMARS берут на себя удары российских ракет
Украина обзавелась целым парком деревянных высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), чтобы обмануть Россию и заставить ее запускать дорогостоящие ракеты дальнего радиуса действия по бесполезным ложным целям.
Как недавно сообщили американские и украинские чиновники газете The Washington Post, деревянные муляжи пусковых установок HIMARS имитируют переданные США системы высокоточной реактивной артиллерии, которыми Украина массово поражала важные российские цели в течение последних недель.
Фокус перевел новый текст Дэна Парсонса, посвященный деревяным обманным макетам РСЗО HIMARS.
Эти ложные цели отвлекают внимание и огонь России от 16 систем HIMARS, которые в настоящее время находятся на передовой в Украине. The Post сообщила, что муляжи при первом же развертывании привлекли по меньшей мере 10 российских крылатых ракет "Калибр". Из-за этого украинцы стали массово строить подделки, в то время как настоящие пусковые установки продолжали обстреливать российские позиции на востоке и юге.
Российские войска обычно используют беспилотные авиационные системы для обнаружения и идентификации целей массированных артиллерийских обстрелов и даже некоторых точных ракетных ударов. HIMARS, обеспечивающие украинским войскам возможность нанесения точных ударов на расстоянии до 70 км, стали главными целями для россиян.
Как сообщает Post, xорошо сделанная ложная цель, расположенная и замаскированная так, как был бы развернут настоящий HIMARS, почти неотличима от настоящей для российских беспилотников и спутников, которые предоставляют информацию российским военным кораблям, несущим крылатые ракеты в Черном море.
Даже если есть вероятность, что та или иная цель ложная, она будет слишком ценной для российских войск, чтобы упустить ее, учитывая проблемы, которые принесли россиянам HIMARS с их управляемыми ракетами M31. Украина также имеет несколько гусеничных пусковых установок M270, стреляющие теми же артиллерийскими ракетами, но они менее маневренны, чем колесные машины HIMARS.Важно
"Когда БПЛА видят батарею, это похоже на особо важную цель", – сказал Washington Post высокопоставленный украинский чиновник.
Pоссии также не чуждо использование фальшивок и других обманных тактик, которые она называет "маскировкой". В прошлом российские войска дополняли батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 надувными батареями.
Кульминацией истории подобных тактик обмана в военных действиях, вероятно, стала выдуманная "армия призраков", созданная, чтобы одурачить нацистскую Германию во время Второй мировой войны. Для этого был создан целый легион артистов, фокусников и трюкачей, которые использовали надувные танки, грузовики и самолеты, а также поддельные нашивки и фальшивые радиопередачи.
Приманки могут быть эффективны как для истощения запасов боеприпасов противника, так и для отвлечения огня от реальных систем. При обстреле фиктивные пусковые установки имеют дополнительное преимущество, заставляя российские батареи раскрывать свое местоположение, тем самым вызывая ответный контрбатарейный огонь.
С точки зрения окупаемости инвестиций, создание парка деревянных пусковых установок HIMARS может стать лучшим вложением денег Украины в этой войне, если не считать реальной отдачи от каждого пожертвованного снаряда GMLRS.
Это оружие выполняет дополнительную функцию в нынешнем наступлении Украины на юге вокруг Херсона.Важно