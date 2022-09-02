Деревянные HIMARS берут на себя удары российских ракет

Украина обзавелась целым парком деревянных высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), чтобы обмануть Россию и заставить ее запускать дорогостоящие ракеты дальнего радиуса действия по бесполезным ложным целям.

Как недавно сообщили американские и украинские чиновники газете The Washington Post, деревянные муляжи пусковых установок HIMARS имитируют переданные США системы высокоточной реактивной артиллерии, которыми Украина массово поражала важные российские цели в течение последних недель.

Фокус перевел новый текст Дэна Парсонса, посвященный деревяным обманным макетам РСЗО HIMARS.

Эти ложные цели отвлекают внимание и огонь России от 16 систем HIMARS, которые в настоящее время находятся на передовой в Украине. The Post сообщила, что муляжи при первом же развертывании привлекли по меньшей мере 10 российских крылатых ракет "Калибр". Из-за этого украинцы стали массово строить подделки, в то время как настоящие пусковые установки продолжали обстреливать российские позиции на востоке и юге.

Российские войска обычно используют беспилотные авиационные системы для обнаружения и идентификации целей массированных артиллерийских обстрелов и даже некоторых точных ракетных ударов. HIMARS, обеспечивающие украинским войскам возможность нанесения точных ударов на расстоянии до 70 км, стали главными целями для россиян.

[ + – ] HIMARS, обеспечивающие украинским войскам возможность нанесения точных ударов на расстоянии до 70 км, стали главными целями для россиян

Как сообщает Post, xорошо сделанная ложная цель, расположенная и замаскированная так, как был бы развернут настоящий HIMARS, почти неотличима от настоящей для российских беспилотников и спутников, которые предоставляют информацию российским военным кораблям, несущим крылатые ракеты в Черном море.

Даже если есть вероятность, что та или иная цель ложная, она будет слишком ценной для российских войск, чтобы упустить ее, учитывая проблемы, которые принесли россиянам HIMARS с их управляемыми ракетами M31. Украина также имеет несколько гусеничных пусковых установок M270, стреляющие теми же артиллерийскими ракетами, но они менее маневренны, чем колесные машины HIMARS.

Важно

HIMARS, PzH 2000, Javelin. ТОП-10 западного оружия в украинской армии

"Когда БПЛА видят батарею, это похоже на особо важную цель", – сказал Washington Post высокопоставленный украинский чиновник.

Pоссии также не чуждо использование фальшивок и других обманных тактик, которые она называет "маскировкой". В прошлом российские войска дополняли батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 надувными батареями.

Кульминацией истории подобных тактик обмана в военных действиях, вероятно, стала выдуманная "армия призраков", созданная, чтобы одурачить нацистскую Германию во время Второй мировой войны. Для этого был создан целый легион артистов, фокусников и трюкачей, которые использовали надувные танки, грузовики и самолеты, а также поддельные нашивки и фальшивые радиопередачи.

Приманки могут быть эффективны как для истощения запасов боеприпасов противника, так и для отвлечения огня от реальных систем. При обстреле фиктивные пусковые установки имеют дополнительное преимущество, заставляя российские батареи раскрывать свое местоположение, тем самым вызывая ответный контрбатарейный огонь.

С точки зрения окупаемости инвестиций, создание парка деревянных пусковых установок HIMARS может стать лучшим вложением денег Украины в этой войне, если не считать реальной отдачи от каждого пожертвованного снаряда GMLRS.

Это оружие выполняет дополнительную функцию в нынешнем наступлении Украины на юге вокруг Херсона.

[ + – ] С точки зрения окупаемости инвестиций, создание парка деревянных пусковых установок HIMARS может стать лучшим вложением денег Украины в этой войне

Важно