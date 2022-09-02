Дерев'яні HIMARS беруть на себе удари російських ракет

Україна обзавелася цілим парком дерев'яних високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), щоб обдурити Росію і змусити її запускати дорогі ракети далекого радіусу дії по марних хибних цілях.

Як нещодавно повідомили американські й українські чиновники газеті The Washington Post, дерев'яні муляжі пускових установок HIMARS імітують передані США системи високоточної реактивної артилерії, якими Україна масово уражала важливі російські цілі протягом останніх тижнів.

Фокус переклав новий текст Дена Парсонса, присвячений дерев'яним обманним макетам РСЗВ HIMARS.

Ці хибні цілі відволікають увагу та вогонь Росії від 16 систем HIMARS, які зараз перебувають на передовій в Україні. The Post повідомила, що муляжі після першого ж розгортання привернули щонайменше 10 російських крилатих ракет "Калібр". Через це українці почали масово будувати підробки, тоді як справжні пускові установки продовжували обстрілювати російські позиції на сході та півдні.

Російські війська зазвичай використовують безпілотні авіаційні системи для виявлення та ідентифікації цілей масованих артилерійських обстрілів і навіть деяких точних ракетних ударів. HIMARS, які забезпечують українським військам можливість завдання точних ударів на відстані до 70 км, стали головними цілями для росіян.

[ + – ] HIMARS, які забезпечують українським військам можливість завдати точних ударів на відстані до 70 км, стали головними цілями для росіян

Як повідомляє Post, добре зроблена несправжня ціль, розташована і замаскована так, як був би розгорнутий справжній HIMARS, майже не відрізняється від справжньої для російських безпілотників і супутників, які надають інформацію російським військовим кораблям, що несуть крилаті ракети в Чорному морі.

Навіть якщо є ймовірність, що та чи інша ціль помилкова, вона буде надто цінною для російських військ, щоб упустити її з огляду на проблеми, які принесли росіянам HIMARS з їхніми керованими ракетами M31. Україна також має кілька гусеничних пускових установок M270, які стріляють тими ж артилерійськими ракетами, але менш маневрені, ніж колісні машини HIMARS.

Важливо

HIMARS, PzH 2000, Javelin. Топ 10 західної зброї в українській армії

"Коли БПЛА бачать батарею, це схоже на особливо важливу ціль", — сказав Washington Post високопоставлений український чиновник.

Росії також не чуже використання фальшивок та інших обманних тактик, які вона називає "маскуванням". Минулого року російські війська доповнювали батареї зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300 надувними батареями.

Кульмінацією історії подібних тактик обману у воєнних діях, ймовірно, стала вигадана "армія привидів", створена, щоб обдурити нацистську Німеччину під час Другої світової війни. Для цього було створено цілий легіон артистів, фокусників і трюкачів, які використовували надувні танки, вантажівки та літаки, а також підроблені нашивки та фальшиві радіопередачі.

Приманки можуть бути ефективними як для виснаження запасів боєприпасів супротивника, так і для відволікання від реальних систем. У процесі обстрілу фіктивні пускові установки мають додаткову перевагу, змушуючи російські батареї розкривати своє місце розташування, тим самим викликаючи контрбатарейний вогонь.

З точки зору окупності інвестицій, створення парку дерев'яних пускових установок HIMARS може стати кращим вкладенням грошей України в цій війні, якщо не рахувати реальної віддачі від кожного пожертвованого снаряду GMLRS.

Ця зброя виконує додаткову функцію в нинішньому наступі України на півдні навколо Херсона.

[ + – ] З погляду окупності інвестицій створення парку дерев'яних пускових установок HIMARS може стати кращим вкладенням грошей України в цій війні

Важливо