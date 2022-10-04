Байден провел телефонный разговор с Зеленским: о чем говорили президенты

Политики обсудили размер и наполнение нового пакета военной помощи для Украины, в который войдут два вида гаубиц и четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

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Во вторник, 4 октября, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским. О подробностях разговора сообщает Белый Дом

Темой для разговора стал новый пакет военной помощи, который США готовятся передать Вооруженным силам Украины.

Речь идет о сумме в 625 миллионов долларов.

Президент США в телефонном разговоре еще раз подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают предполагаемую аннексию Россией территории Украины. Кроме того, лидер США пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии.

Президент Байден также подтвердил постоянную готовность Соединенных Штатов возложить серьезные расходы на любое физическое лицо, организацию или страну, которые будут оказывать поддержку РФ в войне с Украиной.

Переговоры Байдена и Зеленского: что говорит украинская сторона

Глава Офиса президента Украины Андей Ермак в своем официальном Телеграм-канале подтвердил, что Владимир Зеленский поговорил с лидером США Джо Байденом.

Он поблагодарил также непосредственную участницу переговоров, вице-президента США Камалу Гаррис и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Новый пакет помощи украинским военным от США: что о нем известно

По словам журналистов CNN, дополнительная военная техника подпадает под действие распоряжения президента о сокращении. Их для украинских военных выделят непосредственно из резерва США.

Также ВСУ получат 155-милиметровые (16 штук) и 105-милиметровые (16 штук) гаубицы.

По информации CNN, пакет помощи предоставит Украине 4 системы HIMARS, которые украинские военные с большим успехом использовали против российских войск.

Напомним, Украина получит новый пакет помощи от США. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что выделенные 457 млн долларов пойдут на обеспечение безопасности мирных украинцев во время войны с РФ.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина может получать HIMARS по новой схеме, так как эти системы уже сейчас нужны на поле боя. Украинцы предложили такой выход: сейчас на вооружение украинской армии может поступить бывшая в употреблении техника, которую уже использует армия США, а новые изготовленные РСЗО пусть поступают в американскую армию.