США поставляют Украине новые высокоточные ракеты для HIMARS

Управляемые ракеты предназначены для уничтожения мягких целей, например, живой силы противника. В ней содержится 180 тысяч карбидо-вольфрамовых шариков

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Американские военные передали Вооруженным силам Украины новые высокоточные ракеты M30A1. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Операторы РСЗО HIMARS получили новые ракеты М30А1, которые отличаются от предыдущих альтернативной боеголовкой. Все это время украинская армия получала высокоточные управляемые ракеты M31A1/A2. Разница между ракетами М30А1 и М31А1/А2 в том, что первая предназначена для уничтожения мягких целей. Например, живой силы противника.

Этому будет способствовать наличие 180 тысяч карбид-вольфрамовых шариков. Они расположены вокруг октагенового взрывчатого вещества. Дальность поражения ракеты также составляет до 92 км, а круговое вероятное отклонение — 7 метров.

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер отмечает, что быстрая передача таких ракет может означать желание Штатов помочь Украине быстро справиться с мобилизованными россиянами.

Напомним, Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что запрет на применение западного оружия по территории РФ распространяется только на HIMARS.

Ранее США анонсировали для Украины закупку 18 РСЗО HIMARS, которые будут поступать в ВСУ в течении пары лет.