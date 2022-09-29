Передача 18 РСЗО HIMARS Украине из новой военной помощи США займет несколько лет, — Пентагон

Журналисты узнали, что последний пакет военной помощи США должен стать началом процесса заключения контрактов на среднесрочную и долгосрочную оборону Украины.

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Закупка и поставка 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Украину из нового пакета военной помощи США может занять несколько лет. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Минобороны Соединенных Штатов.

"Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет… объявление — это только начало процесса закупок", — сказал он.

По его словам, в случае необходимости США сможет продолжать изымать HIMARS из уже существующих запасов. Однако в отличие от 16 таких РСЗО, которые уже на фронте, новые должны быть построены по контракту в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

"Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским вооруженным силам. Это действительно значительные инвестиции, и они предназначены для того, чтобы у Украины было все необходимое для сдерживания будущих угроз", — сказал чиновник из Пентагона.

Он добавил, что это не исключает того факта, что США будут продолжать предоставлять военную помощь украинской армии из собственных запасов.

По информации журналистов из издания Bloomberg, последний пакет военной помощи США должен стать началом процесса заключения контрактов на среднесрочную и долгосрочную оборону Украины. Источник из Пентагона рассказал журналистам, что доставка другого вооружения для ВСУ также займет от 6 до 24 месяцев.

Напомним, 28 сентября стало известно, что США предоставит новый пакет военной помощи Украине на $1,1 млрд. Наша страна получит 18 РСЗО HIMARS, высокоточные ракеты, 12 систем Titan для защиты от дронов, грузовики, автомобили, снаряжения для солдат и другое.

27 сентября в ВСУ рассказали, что Украина получит два ЗРК NASAMS, которые могут включать до 16 пусковых установок. Кроме того, украинские военные получат радар и командный пункт для обнаружения цели.