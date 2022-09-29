Передача 18 РСЗВ HIMARS Україні з нової військової допомоги США займе кілька років, — Пентагон

Журналісти дізналися, що останній пакет військової допомоги США має стати початком процесу укладання контрактів на середньострокову та довгострокову оборону України.

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Закупівля та постачання 18 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS в Україну з нового пакета військової допомоги США може тривати кілька років. Про це повідомив високопосадовець Міноборони Сполучених Штатів.

"Закупівля та постачання цих систем HIMARS і пов'язаних з ними боєприпасів займе кілька років... оголошення — це лише початок процесу закупівель", — сказав він.

За його словами, у разі потреби США зможуть продовжувати вилучати HIMARS з уже наявних запасів. Однак, на відміну від 16 таких РСЗВ, які вже на фронті, нові мають побудувати за контрактом у межах Ініціативи сприяння безпеці України.

"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони знадобляться українським Збройним силам. Це справді значні інвестиції, і вони призначені для того, щоб Україна мала все необхідне для стримування майбутніх загроз", — сказав чиновник з Пентагону.

Він додав, що це не відкидає того факту, що США продовжуватимуть надавати військову допомогу українській армії із власних запасів.

За інформацією журналістів із видання Bloomberg, останній пакет військової допомоги США має стати початком процесу укладання контрактів на середньострокову та довгострокову оборону України. Джерело з Пентагону розповіло журналістам, що доставка іншого озброєння для ЗСУ також триватиме від 6 до 24 місяців.

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що США надасть новий пакет військової допомоги Україні на $1,1 млрд. Наша країна отримає 18 РСЗВ HIMARS, високоточні ракети, 12 систем Titan для захисту від дронів, вантажівки, автомобілі, спорядження для солдатів та інше.

27 вересня у ЗСУ розповіли, що Україна отримає дві ЗРК NASAMS, які можуть включати до 16 пускових установок. Крім того, українські військові отримають радар та командний пункт для виявлення цілі.