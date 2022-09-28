США більш ніж подвоїть кількість РСЗВ HIMARS у ЗСУ: що увійде у новий пакет допомоги
Загальна допомога від Сполучених Штатів становитиме майже 17 млрд доларів. У новий пакет увійдуть також високоточні ракети до РСЗВ, а також системи протидії дронам.
Пентагон анонсує новий пакет військової допомоги для України на 1,1 млрд. доларів. До нього увійде 16 установок HIMARS. Про це повідомляє AP News із посиланням на джерела.
Сьогодні, 28 жовтня, у США анонсують новий пакет військової допомоги для України. Його анонсують на тлі намірів РФ анексувати нові території. Загальна сума допомоги для української армії становитиме майже 17 млрд доларів. На умовах анонімності офіційна особа у США заявила, що Україна отримає:
- 18 установок РСЗВ HIMARS
- високоточні ракети до РСЗВ HIMARS та M270
- 12 систем Titan для протидії дронам
- 300 автомобілів
- десяти вантажівок та причепів для перевезення важкої техніки
- радари
- спорядження та навчання солдат
Однак наголошується, що HIMARS і Titan поставлятимуться не зі складів армії США, а закуповуватимуться. Через це постачання будуть протягом року чи двох. Наразі Штати передали 16 HIMARS українській армії.
Також незабаром анонсується ще один пакет військової допомоги за рахунок скорочення чисельності військ США. Це дозволить поставити все у стислий термін. Його зміст та сума не розголошується.
Нагадаємо, новий пакет військової допомоги США готують на тлі очікування результатів "референдумів".
Раніше в Новій Зеландії відмовили у передачі ЗСУ HIMARS та засобів ППО.