США більш ніж подвоїть кількість РСЗВ HIMARS у ЗСУ: що увійде у новий пакет допомоги

Загальна допомога від Сполучених Штатів становитиме майже 17 млрд доларів. У новий пакет увійдуть також високоточні ракети до РСЗВ, а також системи протидії дронам.

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Пентагон анонсує новий пакет військової допомоги для України на 1,1 млрд. доларів. До нього увійде 16 установок HIMARS. Про це повідомляє AP News із посиланням на джерела.

Сьогодні, 28 жовтня, у США анонсують новий пакет військової допомоги для України. Його анонсують на тлі намірів РФ анексувати нові території. Загальна сума допомоги для української армії становитиме майже 17 млрд доларів. На умовах анонімності офіційна особа у США заявила, що Україна отримає:

18 установок РСЗВ HIMARS

високоточні ракети до РСЗВ HIMARS та M270

12 систем Titan для протидії дронам

300 автомобілів

десяти вантажівок та причепів для перевезення важкої техніки

радари

спорядження та навчання солдат

Однак наголошується, що HIMARS і Titan поставлятимуться не зі складів армії США, а закуповуватимуться. Через це постачання будуть протягом року чи двох. Наразі Штати передали 16 HIMARS українській армії.

Також незабаром анонсується ще один пакет військової допомоги за рахунок скорочення чисельності військ США. Це дозволить поставити все у стислий термін. Його зміст та сума не розголошується.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги США готують на тлі очікування результатів "референдумів".

Раніше в Новій Зеландії відмовили у передачі ЗСУ HIMARS та засобів ППО.