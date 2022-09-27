Україна просила в Нової Зеландії системи HIMARS і ППО: що відповіли чиновники

Веллінгтон виділить Києву понад 12 млн доларів військової допомоги. За словами міністра оборони Нової Зеландії Піні Генаре, потреби ЗСУ в озброєннях перевищують запаси країни.

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Україна просила Нову Зеландію поставити далекобійні системи залпового вогню HIMARS і системи ППО. Потреби Збройних сил України (ЗСУ) перевищили можливості оборонно-промислового комплексу країни, пише видання The Canberra Times.

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Генаре заявив про готовність відправити ЗСУ додаткову військову допомогу, якщо їхні потреби відповідатимуть наявним запасам.

"Запити України не збігаються з нашою поточною оцінкою та запитами на зустрічах донорів. Вони просили HIMARS, наземні системи ППО та ППО класу земля-море", — уточнив міністр.

[ + – ] Навчання із застосуванням HIMARS скоро проведуть у Латвії Фото: Flickr

За даними видання, Нова Зеландія відправила Україні 1066 бронежилетів, 473 шоломи, 571 маскувальний жилет і стрічки для парашутних лямок.

Веллінгтон погодився виділити Києву понад 12 млн доларів на військову та 4,56 млн доларів на гуманітарну підтримку. Ще 1,3 млн доларів підуть на юридичну й адміністративну підтримку в Міжнародному кримінальному суді й Управлінні Верховного комісара ООН із прав людини.

Нова Зеландія дозволила Україні використовувати літак NZDF C-130 Hercules і до 200 військовослужбовців для виконання логістичних і навчальних завдань.

Чим ще Нова Зеландія допомагає Україні?

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила про підтримку військового спротиву України, але натякнула на матеріально-технічні обмеження в можливостях країни.

"Якби ми зіткнулися з речами, які потрібно закуповувати, на це пішли б роки. Але це не завадило нам надавати військову допомогу, ми зробили це в партнерстві з іншими країнами", — цитує її AAP News.

Ардерн, за даними ЗМІ, минулого тижня зустрілася із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

[ + – ] Джасінда Ардерн зустрілася з Денисом Шмигалем у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН

"Наша підтримка, за словами українського прем'єра, була дуже важливою. Вона включала навчання українських волонтерів", — сказала вона.

Новозеландська глава МЗС Наная Махута оголосила 27 вересня про введення санкцій проти 19 осіб із найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна".

"Україна ясно дала зрозуміти, що ми можемо зробити. Зокрема, продовжувати санкції та підтримувати їх під час військового конфлікту. Санкції торкнуться ще 1000 осіб", — прокоментувала Махута.

Лідер опозиції Кріс Луксон заявив про необхідність вислати російського посла, але Ардерн відмовилася зробити це.

Нагадаємо, що в серпні міністерство оборони Нової Зеландії підтвердило смерть 30-річного капрала Домініка Абелена в боях за Україну. Абелен раніше служив у другому батальйоні Королівського новозеландського піхотного полку в Бернемі.

Нова Зеландія раніше відправляла 120 військових у Великобританію, щоб допомогти в навчанні українських військових.

Британське видання The Financial Times попереджало, що Україна наступного року має збільшити лави ЗСУ у відповідь на оголошення в РФ часткової мобілізації.