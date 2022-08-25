Нова Зеландія підтвердила загибель свого громадянина в боях за Україну: що відомо про бійця

У Міноборони заявили, що їхній боєць узяв неоплачувану відпустку для участі в битвах за Україну. Домінік Абелен хотів зробити свій внесок у боротьбу з російським вторгненням.

Міністерство оборони Нової Зеландії підтвердило, що в боях за Україну загинув капрал Домінік Абелен 30 років. Про це повідомляє Defense Brief.

До роботи в Міжнародному легіоні Абелен служив у другому батальйоні Королівського новозеландського піхотного полку, що базується в Бернемі. Він служив там 10 років, перш ніж піти в недоплачувану відпустку та поїхати воювати за Україну, щоб зробити свій внесок у захист країни від російського вторгнення.

Полк докладає зусиль, щоб репатріювати тіло загиблого воїна, але це складний процес через війну.

"Будь-яка втрата одного з наших воїнів глибоко відчувається в Силах оборони Нової Зеландії. Ми концентруємо наші зусилля на підтримці близьких капрала Абелена та нашого персоналу, коли вони сумують", — заявила в.о. начальника армії Роуз Кінг.

Батьки загиблого заявили, що пишаються своїм сином, вони розуміють, чому він наважився на такий крок і поїхав в Україну.

"Я дуже пишаюся своїми дітьми й особливо Домініком за те, що він встав і зробив те, що вважав за правильне. Він залишає діру в усіх наших серцях", — заявив батько капрала Брайс Абелен.

У Міноборони наголосили, що не знали про плани бійця воювати в Україні. У разі відпустки за власний кошт військовий зобов'язаний вказувати свої плани, але не зобов'язаний регулярно реєструватися. Тому вони досі розслідують обставини того, як військовий поїхав в Україну.

Наголошується, що в Новій Зеландії немає жодного бійця, який би вказував у своїх планах поїздку в Україну. Тому невідомо, скільки військових може воювати в лавах ЗСУ.

Міжнародний легіон — це формування Збройних Сил, яке призначене для участі у війні іноземців. Добровольці стають повноцінними комбатантами й отримують зарплату. Вони не є найманцями.

Нагадаємо, в Міноборони Британії заявили, що втрати РФ в Україні перевищили втрати в Афганістані більш ніж у 5 разів.

Раніше Міноборони України запропонувало РФ капітулювати, поки є час.