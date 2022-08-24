Втрати РФ в Україні перевищили втрати в Афганістані в понад 5 разів, — Міноборони Британії

За словами міністра оборони Бена Воллеса, Росія втратила понад 80 тисяч військових, включаючи поранених, загиблих і дезертирів.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що загальні втрати ЗС РФ в Україні перевищили 80 тисяч осіб. Про це повідомляє The Guardian.

Нині Росія перебуває в дуже крихкому стані. Їхнє просування за тиждень вимірюється метрами, а не милями. Нині втрати країни-агресора перевищують 80 тисяч військових. У це число входять убиті, поранені та дезертири.

"Ми значною мірою розуміємо, ми приймаємо своєрідне спостереження за російськими втратами — якщо ви об'єднаєте смерті, поранення, дезертирство — понад 80 тисяч військовослужбовців. У порівнянні з 15 тисячами, які вони втратили за десятиліття в Афганістані", — розповів Бен Воллес.

При цьому глава оборонного відомства наголосив, що українські військові можуть звільнити всі захоплені території.

За даними українського Генштабу, на 6-ий місяць війни російські війська втратили 45 700 військових. При цьому в статистику не входять проросійські проксі "Л/ДНР" і різні ПВК.

Нагадаємо, на початку серпня в Пентагоні заявили, що РФ втратила в Україні 70-80 тисяч військових. Це з урахуванням того, що жодної з цілей не було досягнуто.