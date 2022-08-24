Потери РФ в Украине превысили потери в Афганистане в более чем 5 раз, – Минобороны Британии

По словам министра обороны Бена Уоллеса, Россия потеряла свыше 80 тысяч военных, включая раненых, погибших и дезертиров.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что общие потери ВС РФ в Украине превысило 80 тысяч человек. Об этом сообщает The Guardian.

Ныне Россия находится в очень хрупком состоянии. Их продвижение за неделю измеряется метрами, а не милями. Ныне потери страны-агрессора превышают 80 тысяч военных. В это число входят убитые, раненые и дезертиры.

"Мы значительной мерой понимаем, мы принимает своеобразное наблюдение за российскими потерями — если вы объедините смерти, ранения, дезертирство — свыше 80 тысяч военнослужащих. В сравнении с 15 тысячами, которые они потеряли за десятилетие в Афганистане", — рассказал Бен Уоллес.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что украинские военные могут освободить все захваченные территории.

По данным украинского Генштаба, на 6 месяц войны российские войска потеряли 45 700 военных. При этом в статистику не входят пророссийские прокси "Л/ДНР" и различные ЧВК.

Напомним, в начале августа в Пентагоне заявили: что РФ потеряла в Украине 70-80 тысяч военных. Это с учетом того, что ни одна из целей не была достигнута.