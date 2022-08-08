Россия потеряла в Украине 70-80 тысяч человек с начала войны, — Пентагон

По словам замминистра обороны США по военно-политическим вопросам Колина Каля, РФ несет значительные потери в Украине, с учетом того, что не достигнута ни одна из целей Путина.

В понедельник, 8 апреля, замминистра обороны США по военно-политическим вопросам Колин Каль на брифинге в Пентагоне заявил, что к настоящему моменту потери российской армии в Украине исчисляются примерно 70-80 тысячами человек — как убитыми, так и ранеными, передает CNN.

"Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, скорее всего, потеряли 70 или 80 тыс. военных меньше чем за полгода", — заявил Каль, отметив, что это количество убитых и раненных на поле боя может быть чуть меньше, или чуть больше.

По словам представителя Минобороны США, со стороны ВС РФ это заметные потери, поскольку не достигла ни одной из целей Путина, которые он поставил в начале масштабного вторжения в Украину 24 февраля.

"Моральный дух украинцев и их воля к победе не вызывают сомнений, и, думаю, намного выше, чем готовность к бою в среднем у российских военных. Думаю, это дает украинцам значительное преимущество", — добавил Каль.

Генштаб ВСУ публикует данные 42 340 погибших в Украине россиянах.

Официальные данные о погибших солдатах в РФ в последний раз публиковались 25 марта: 1351 человека убитыми и 3825 раненными.

В условиях продолжающихся доестолкновений подтвердить данные о погибших крайне сложно.

В начале апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью западным журналистам отметил, что РФ понесла значительные потери во время войны в Украине, не назвав при этом точного количества.

Напомним, что, по данным исследователей, в Украине погибли свыше тысячи чеченцев и дагестанцев. Изучив данные из открытых источников, журналисты подтвердили гибель в Украине 1015 выходцев с Северного Кавказа и юга РФ. Реальные же цифры — как минимум на 40-60% выше.

Ранее Фокус сообщал, что Христо Грозев нашел палача украинского пленного по кадрам пропагандистов из РФ. Установить личность предполагаемого военного преступника, помог белый автомобиль с написанными от руки символами Z, который показали в сюжете российские военкоры.